Raymonde mag 101 kaarsen uitblazen op haar verjaardagstaart

Op 15 september mocht Raymonde Lamote maar liefst 101 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Ze werd geboren op 15 september 1922. Ondanks haar hoge leeftijd is ze best nog mondig. Ze doet ons zelf het verhaal. Raymonde groeide op in de wijk Hazegras. In 1940, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, vluchtte ze met haar ouders naar Engeland. Na de oorlog keerden ze terug en ging ze werken als secretaresse van de toenmalige rederij van Lucien Decrop. Later deed ze een examen mee voor burgerlijk, aanvullend personeel bij de toenmalige zeemacht. Zo werd ze secretaresse van de hoofdcommandant van de logistieke groepering. Later werd ze ook nog directiesecretaresse van een Amerikaans bedrijf in Brugge. Raymonde trouwde nooit en heeft dus ook geen kinderen. Dat vindt ze spijtig, maar uiteindelijk heeft ze heel veel gehad aan haar nichtje Nicole. In maart van dit jaar kwam ze in wzc Wellington wonen, nadat ze eerst vier jaar op een serviceflat had verbleven. Tot haar 96ste woonde ze alleen in de Tarwestraat. (JRO/foto JRO)