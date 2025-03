Raymonde ‘Madamtje van de post’ Crop viert 100ste verjaardag

Vrijdag 14 maart vierde Raymonde Crop haar 100ste verjaardag in de assistentiewoning Jeff in Oostkamp.

Ze werd geboren op 14 maart in Komen en verhuisde na de Tweede Wereldoorlog met haar familie naar Ruddervoorde waar haar vader André Crop werkzaam was als postmeester. Na haar huwelijk met Jean Arits in 1949 kwam ze in de Stationsstraat wonen in een huurhuis verbonden aan het kasteel Gruuthuyse en ging Raymonde werken als postmeester in het toenmalig postkantoor van Oostkamp, een job die ze 45 jaar uitoefende en daarmee de titel kreeg van ‘Madamtje van de post’ van veel Oostkampenaren.

Voorliefde voor de piano

Jean was bloemist van beroep en had een aantal serres op Moerbrugge. Hun huwelijk werd bezegeld met de geboorte van een dochter Mireille Arits, gehuwd met Rik Vanhaecke. Zij kregen drie kinderen Tom, Sofie en Nick. Ondertussen zijn er ook al 8 achterkleinkinderen. Raymonde, die opgevoed werd in het Frans, heeft een grote voorliefde voor de piano die ze in het verleden nog zelf bespeelde. Als ze op bezoek is bij haar dochter zet ze zich steevast achter het klavier van hun synthesizer. En probeert ze nog te spelen.

“Ik vind het nog altijd jammer dat geen van mijn kleinkinderen of achterkleinkinderen muzikaal is aangelegd”, weet ze te vertellen waarna ze voor de burgemeester een kort liedje zingt. Na de dood van haar echtgenote is ze in Ruddervoorde een oude jeugdvriend terug tegengekomen, suikerbakker Robert De Smet die bij haar introk in de Bruggestraat in Oostkamp waarna ze samen nog een mooie tijd beleefden. Hij stierf in juli 2018. Nu woont ze al anderhalf jaar in een serviceflat, verbonden aan RVT Sint-Jozef en kijk ze tot laat in de avond naar de televisie, waar muziekprogramma’s haar voorkeur genieten. Maar vooral geniet ze van het dagelijks bezoek dat ze mag ontvangen in haar flat, enerzijds van haar buren, maar vooral van haar dochter, schoonzoon en de kleinkinderen.