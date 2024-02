Raymonda uit Maldegem blaast honderd kaarsjes uit

In woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem vierde Raymonda Ruebens haar honderdste verjaardag.

Op 24 januari 1924 zag ze het levenslicht in Strobrugge. Samen met haar ouders Elvira De Vusser en Bernard Ruebens en jongere broer Maurits beleefde ze er een aangename kindertijd. Toen ze wat ouder was, verhuisde het gezin naar de Aardenburgkalseide, waar Raymonda het grootste deel van haar leven bleef wonen.

Het grootste deel van haar loopbaan was Raymonda aan de slag bij de gemeente Maldegem. In de loop der jaren promoveerde ze er van bediende tot chef. Haar vitaliteit en leergierigheid — ze leerde zelfs nog schilderen op zijde toen ze bijna zeventig was — zorgden voor een goedgevulde oude dag. Op 88-jarige leeftijd verloor ze haar echtgenoot Herman Rammelaere. Gelukkig werd ze opgebeurd door haar twee kinderen, twee kleinkinderen en achterkleinkinderen.