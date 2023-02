Raymonda en Roger uit Lendelede vormen een briljanten koppel

Roger Dewaele en Raymonda Kerckhof uit de Kardinaal Cardijnlaan zijn 65 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen bij de KAJ en VKAJ.

Roger (88) is een geboren Lendeledenaar die opgroeide in de Meikapelstraat als jongste in een gezin van 12 kinderen. Hij volgde twee jaar schoenbewerking aan het VTI in Izegem en ging op zijn 16de aan de slag als patroonsnijder in de toenmalige schoenfabriek Verbeke in Izegem. In 1964 trok hij naar de firma Bekaert in Zwevegem waar hij werkte tot aan zijn brugpensioen in 1989. Roger deed ook 18 maanden legerdienst in Luik en Siegen (Duitsland).

Raymonda (86) is een Izegemse en groeide op in een gezin met 10 kinderen in de Ommegangstraat. Na de lagere school volgde ze enkele jaren naaischool. Na haar huwelijk werkte ze 15 jaar in een woonzorgcentrum.

Roger en Raymonda waren beiden lid van de KAJ/VKAJ. “Ik had op een bepaald moment een oogje op Raymonda”, zegt Roger. “Negen maanden later, op 31 januari 1958, trouwden we voor de wet in het stadhuis van Izegem en ’s anderdaags in de H. Hartkerk. We woonden eerst in de Meikapelstraat. In 1969 verhuisden we naar onze nieuwbouwwoning in de Kardinaal Cardijnlaan.”

Kaarten en patchwork

Beide jubilarissen weten nog altijd wat te doen. “Vroeger ging ik vaak kaarten, nu kaart ik thuis op de computer”, zegt Roger, die jaren lid was van de civiele bescherming Lendelede. “En ik verzorg mijn prachtige kois in onze siervijver.” Raymonda is gepassioneerd door patchwork. “Ik werkte vele uren aan prachtige quilts (doorstikte dekens). Voor elk van de (klein)kinderen maakte ik een kunstwerk. Elke maand ga ik naar de The Samplers in de St. Pieterszaal in Kuurne, waar een 50-tal ‘quilters’ bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen. Ik kan ook goed overweg met de computer. Zo maak ik zelf nieuwjaarskaarten en uitnodigingen voor een feest.”

Maika

Het koppel ging met een vaste vriendengroep af en toe op reis. “De beste herinneringen hebben we aan onze reis naar Rome. En aan Maika, het Tsjechische meisje dat via Eurochildren vele jaren kon genieten van een fantastische vakantie bij ons. We hebben nog altijd contact met haar.”

Raymonda en Roger hebben twee kinderen: Rik (gehuwd met Monique) en Hilde (getrouwd met Marc). Jelle, Jonas, Joice, Michelle, Lies, Elien, Mattijs, Vicky en Valerie zijn hun kleinkinderen. Ze zijn ook de overgrootouders van Jolein, Lowie, Julie, Cella, Thiben , Jax, Febe, Seppe, Flore, Casper, Merijn en Merel.