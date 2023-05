Raymond en Nicole vieren hun diamanten bruiloft

Raymond Louagie (°1942), afkomstig uit Werken, werkte met een leercontract bij een meester-charcutier op de Markt waar hij de stiel van slager aanleerde. In de slagerij ontmoette hij Nicole (°1943), afkomstig uit Poperinge.

Zij zorgde er voor de kinderen en deed er allerlei huishoudelijke taken. Na een tijdje kon het stel wonderwel met elkaar overweg, maar die prille jeugdliefde zag de slager liever niet in zijn zaak openbloeien en hij verwittigde de ouders van de twee tortelduifjes. Het vervolg van de amoureuze escapade was allesbehalve rooskleurig, want Raymond moest de slagerij verlaten. Raymond ging vervolgens werken in Gent, Brussel en Antwerpen.

Het koppel verloor elkaar uit het oog. Maar toch vonden ze elkaar terug. Op 20 april 1963 gaven ze elkaar het jawoord en trokken ze naar Merksem, en wat later naar Schoten, waar Raymond toen werkte. In 1972 kwam het echtpaar terug naar Houtem om de herberg Sportlokaal van de ouders over te nemen. Ondertussen was het gezin uitgebreid met twee zonen, Frank en Gino, die de ambiance in de herberg zalig vonden. Na 13 jaar besloten Raymond en Nicole de zaak te sluiten, dit tot groot verdriet van de Houtemnaars en hun vele trouwe klanten van ver buiten het dorp. Nicole ging zorgen voor de kinderen, naaste familie en Zenobie, de buurvrouw. Raymond werkte vervolgens als melkcontroleur, ijsventer en arbeider in de Spinnerij van Veurne. Later werd ook nog een boeken- en krantenronde overgenomen.

Maar stilaan kwam de pensioenleeftijd dichterbij, en kwamen ook de drie kleinkinderen, Nicolai, Jolien en Kimberley, en de vier achterkleinkinderen de familie vervoegen. Nu geniet het diamanten koppel van fietsen, wandelen en natuurlijk ook van het samenzijn met de kinderen en de kleinkinderen. In naam van het stadsbestuur kregen ze van burgemeester Peter Roose, schepenen Guido Hoste en Pascal Sticker enkele geschenken en een receptie aangeboden, waarbij heel wat sappige reisverhalen de ronde deden. Raymond en Nicole wonen in de Spreeuwenbergstraat in Veurne.

Op de foto zien we: Nadine Derycke en Gino Louagie, het diamanten paar Raymond en Nicole, Frank Louagie en Isabelle Vanhee. Staand: burgemeester Peter Roose, kleinkinderen Kimberley, Jolien en partner Niels, Nicolaï en partner Natalia, schepenen Pascal Sticker en Guido Hoste. Ook de achterkleinkinderen Manon, Médard, Oona en Nina mochten mee op de foto. (foto JT)