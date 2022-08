Raymond en Maria zijn platina koppel

Raymond Deweerdt en Maria Dewindt vierden hun 70ste huwelijksverjaardag! De jubilarissen wonen in een serviceflat, aanpalend bij wzc Het Laar.

Raymond (93) is opgegroeid in Zwevezele langs de Winkelhoekstraat. Hij was de oudste in een gezin met vier kinderen. Hij volgde het lager onderwijs op de Hille tot aan het derde leerjaar. Daarna trok hij naar de jongensschool in de Pastorijstraat en kreeg er les van meester Vermandere. Hij sloot als elektricien zijn schoolloopbaan af in het VTI in Roeselare. Daarna ging hij aan de slag bij de Buurtspoorwegen waar hij instond voor het onderhoud van de elektrische trams in de stelplaats in Gent. De laatste jaren van zijn loopbaan werkte hij als elektricien bij het voederbedrijf Avix.

Maria (90) groeide op in Wingene en was de oudste in een gezin met vier kinderen. Het gezin woonde op Peerstalle en Maria liep school op Sint-Jan. Maria werkte als naaister en ook in een Zwevezeelse groentefabriek. Daarna hield ze haar eigen elektrowinkel open op het marktplein in Zwevezele. Maria leerde haar man kennen tijdens Hille kermis. Op 18 juli 1952 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze vonden hun thuis in de Winkelhoekstraat in Zwevezele, verhuisden daarop naar de Beukenlaan en ondertussen wonen ze al drie jaar in de serviceflatjes van wzc Het Laar.

Mee met de tijd

“We stellen het hier heel goed in ons flatje”, vertelt Maria. “Ik kan heel goed overweg met digitale communicatiemiddelen en stuur zelfs Whatsappjes naar de kinderen. Wij hebben drie kinderen en zijn de grootouders van zes kleinkinderen. We hebben ook al acht achterkleinkinderen. Raymond kan ook goed overweg met de tablet. We nemen deel aan de activiteiten die plaatsvinden in wzc Het Laar, bezoeken vaak de website van Okra en bekijken foto’s van onze familie.” (NS)