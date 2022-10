Raymond Daels (91) uit Rekkem doet mee aan Buren bij Kunstenaars: “Inspiratie zoek ik op de IPad”

Op creativiteit staat geen leeftijd. Dat bewijst Raymond Daels tijdens het open atelierweekend van Buren bij Kunstenaars op 15 en 16 oktober. Dan toont de 91-jarige rusthuisbewoner van het wzc Fievez-Beyens in de Murissonstraat in Rekkem zijn kleurrijke schilderijen aan de buitenwereld.

Meestal vind je Raymond Daels aan een grote overvolle tafel in zijn rusthuiskamer, die meer weg heeft van een kunstenaarsatelier. Binnen handbereik een werkkarretje met daarop tal van pillenpotjes, waarin hij zijn verf mengt. Terwijl hij met penseel en olieverf in de weer is, liggen op zijn bed half afgewerkte schilderwerkjes te drogen.

Overal aan de muren hangen zijn creaties: de grote schilderijen die hij vroeger maakte, de recentere kleinere kleurrijke werken, enkele glasramen, een kader met handgeschilderde champagnecapsules…

Schilderij van Arno

“Slapen, eten, werken: ik doe het allemaal in deze kamer. Eigenlijk moet ik nog een toertje gaan wandelen in de gang. Want ik moet meer bewegen. Maar ik heb nog geen tijd gehad…”, glimlacht Raymond.

“Schilderen doe ik al mijn hele leven graag. De dag dat ik dit niet meer kan doen…”, zegt de bejaarde kunstenaar, die vroeger in een Kortrijkse glasfabriek werkte en talloze glasramen maakte voor kerken, hotels en restaurants.

“Inspiratie zoek ik op mijn iPad. Op Pinterest vind ik veel ideeën. Medewerkster Elisa kopieert ze voor mij op de gewenste grootte. Met kalkeerpapier teken ik ze dan over op het doek, maar ik geef er graag mijn eigen draai aan. Daarna begin ik te schilderen en kleuren.”

“Een bril heb ik niet nodig en ik heb nog altijd een vaste hand, hoewel dat laatste nu toch een beetje minder begint te worden. Familie, kennissen, de oud-directrice: allemaal vragen ze mij om iets voor hen te maken. Voor mijn zoon moet ik nog Arno op doek zetten.”

Familie en kennissen

Dat Raymond deelneemt aan Buren voor Kunstenaars heeft hij te danken aan animator Koen. “Hij kwam met dat idee af en heeft alles geregeld. Mijn werken worden tentoongesteld in een zaaltje van het woonzorgcentrum. Publiek is welkom op zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 14 tot 17 uur. Ik verwacht ook veel kennissen en familie te mogen zien”, besluit Raymond.