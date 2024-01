Raymond Bailleul is de Krak van Zedelgem: “Ik ben een pietje-precies met engelengeduld”

Dé Krak van Zedelgem is Raymond Bailleul. De Aartrijkenaar en meubelmaker op rust rondde vorig jaar een heel bijzonder project af. Hij maakte een maquette van een van de barakken die in het voormalige krijgsgevangenkamp Vloethemveld staan. Het resultaat is ronduit indrukwekkend en krijgt binnenkort een plek in het bezoekerscentrum van het Vloethemveld. “Ik heb er liefst twee jaar aan gewerkt.”

Raymond Bailleul (74) werkte 42 jaar lang bij de firma Meubar in Aartrijke. Ook sinds hij met pensioen is, blijven meubels hem begeesteren. Niet alleen grote meubels zijn zijn ding, ook miniatuurmeubels maken heeft Raymond helemaal in de vingers.

Nieuwe uitdaging

“Het is een liefhebberij en een bezighouding. Zo maakte ik al een miniatuur van ons eigen tuinhuis, een poppenhuis en de laatste tijd was ik vooral bezig met tuinsets. En dat allemaal uit massief hout. Maar ik heb het nu even gehad met tuinmeubels, binnenkort start ik met een nieuwe uitdaging. Ik zal nog eens groots uitpakken.”

De Aartrijkenaar rondde vorig jaar een heel bijzonder project af. Hij maakte een maquette van een van de barakken, die in het voormalige krijgsgevangenkamp Vloethemveld in Zedelgem staan. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. “Ik heb er liefst twee jaar aan gewerkt”, zegt Raymond met enige trots. “Liefst 3.000 steentjes kruipen in de muren. Steen voor steen heb ik die opgebouwd. Aan het dakgebinte ben ik bijna een jaar bezig geweest. Dat was echt een hele klus. Maar gelukkig heb ik het juiste materiaal in huis en ben ik een pietje-precies. Anders moet je er niet aan beginnen. Het is een enorm werk geweest, maar ik heb gelukkig engelengeduld. ”

De inspiratie voor zijn maquette haalde Raymond uiteraard in het Vloethemveld zelf. “Ik volgde er al meermaals een rondleiding. Niet enkel de historie spreekt mij aan, ook de schoonheid van het domein. Ik ging te rade bij Vloethemveldkenner Pol Denys. Hij vertelde mij onder meer dat er in sommige barakken 90 bedden en in andere 130 bedden stonden. In de mijne staan er 90. Mijn vrouw Linda zorgde voor het beddengoed en maakte de kussens. Ik heb mijn maquette vooral geïnspireerd op de barak die meest tegen Snellegem staat. Daar werd een prachtige muurschildering in aangebracht. Ook die heb ik verwerkt in mijn barak.”

Miniatuurfestival

Omdat Raymond wil dat anderen kunnen meegenieten van zijn mooie werk, wil hij zijn maquette graag tentoonstellen in het bezoekerscentrum in Vloethemveld. “Ik heb het voorstel gedaan aan de gemeente en binnenkort zal de maquette te bewonderen zijn in het bezoekerscentrum. Daar zal mijn maquette het best tot zijn recht komen. Zeker omdat niet alle barakken te bezoeken zijn. Bovendien krijgt men zo een beeld van hoe zo’n barak er destijds uitzag. Maar eerst neem ik de maquette mee naar de miniatuurbeurs tijdens de paasvakantie in Nieuwpoort.”

Raymond Bailleul Privé Raymond Bailleul (74) woont met zijn echtgenote Linda Olivier langs de Sportlaan in Aartrijke, vlakbij Zonnehart en Rozenweelde (nu Inspirant Aartrijke). Het echtpaar heeft twee zonen: Chris Bailleul en Lindsay Ryde wonen met hun twee dochters in Loppem en Nico Bailleul en Joke Kindt wonen met hun twee dochters in Lichtervelde. Loopbaan Raymond is meubelmaker van opleiding en werkte 42 jaar lang bij de firma Meubar in Aartrijke.