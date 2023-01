Rattenvanger Eddy Catrysse in mei met pensioen: “Vooral de muskusrat is erg in opmars”

In Koekelare zorgt rattenvanger Eddy Catrysse ervoor dat ratten geen kans krijgen schade aan te brengen want jaarlijks vangt hij tussen de 200 en de 250 bruine ratten. Maar de man gaat eind mei van dit jaar met pensioen.

Krijgen de ratten vanaf dan vrij spel in Koekelare? Neen, reageert schepen Dirk Ampoorter (Vooruit). “We gaan die betrekking vacant stellen zodat onze mooie gemeente geen broedplaats wordt voor ratten en ander ongedierte.”

Heupoperatie

28 jaar terug kwam Eddy Catrysse (60) uit Vladslo via een examen als werkman in dienst bij de groendienst. “Ik kwam in dienst in de plaats van Stefaan Desloover, die chef werd van de groendienst en had het er meteen naar mijn zin”, steekt Eddy die nog steeds in de Houtlandstraat in Vladslo woont, van wal. “Maar ik ben pas sinds drie jaar (2020) officieel rattenvanger.”

Eddy, getrouwd met Brigitte Pollentier, werd eigenlijk op een rare manier rattenvanger. “Ik werd geopereerd aan mijn heup en zat een zestal maanden thuis en kwam op het idee om een les rattenpakken te volgen. Mijn echtgenote schreef mij in, maar tot onze grote verbazing kwam de factuur terecht bij het gemeentebestuur. Mijn brevet bleef uit en toen mijn echtgenote navraag deed, vernam ze dat die naar het gemeentebestuur van Koekelare werd gestuurd. En zo doet het lokaal bestuur van de Fransmansgemeente sinds 2020 een beroep op mijn diensten als rattenvanger.”

“Muskusratten en de bruine ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen, zoals grachten, riolen, kelders en stallen. Vooral de muskusrat is tijdens de paringstijd erg in opmars. Daarbij denk ik aan buurtgemeente Diksmuide, waar wel een serieuze stijging merkbaar is. Ratten worden ook heel vaak aangetroffen in de nabijheid van de mens. Het zijn alleseters die vooral granen verkiezen maar die zich ook graag voeden met etensresten en afval”, vervolgt Eddy, die dankbaar benadrukt dat hij veel hulp krijgt van de rattenvangers van de Middenkustpolder die jaarlijks instaan voor de voorjaarscampagne, van Luc Vandewaetere van de provincie West-Vlaanderen alsook van Christophe Vermeire van de sectie Middenkust.

Bestrijding

“Wil je een rattenplaag vermijden, laat dan geen etensresten rondslingeren en berg je vuilnisbakken goed op en zet ze zeker niet op een koertje”, besluit rattenvanger Eddy Catrysse die er nog snel aan toevoegt om ook geen etensresten door te spoelen door de gootsteen of wc. (Eric Vanhooren)