Raskatten Jebe, Fluffy en Nova zoeken samen nieuwe thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw ’t Kattenkwaad in Izegem. Daar zoeken ze een thuis voor kater Jebe (1) en kattinnen Fluffy (1) en Nova (1).

“Jebe, Fluffy en Nova werden aan ons dierenasiel afgestaan nadat hun baasje overleed”, legt Samya Delforce, voorzitter en oprichter van ’t Kattenkwaad uit. “Ze kregen de laatste maanden voor hun komst wat minder aandacht. Daardoor waren ze alle drie vrij onzeker. Maar nu ze hier veel mensen zien, gaat het al heel wat beter.” Vooral kater Jebe blijkt een heel sociale kat te zijn.

Maine Coons

“Fluffy is nog een beetje op haar hoede, maar we zijn zeker dat ze nog verder zal ontdooien. Nova is al opengebloeid.” Jebe, Fluffy en Nova zijn Maine Coons, een heel populair kattenras dat bekend staat voor zijn afmetingen en vriendelijkheid.

“Vanwege hun ras worden ze enkel geplaatst als binnenkatten. Op straat worden ze heel snel meegenomen omdat ze voor veel geld te verkopen zijn. We willen hen graag alle drie naar dezelfde thuis zien vertrekken. Het liefst naar mensen die een buitenren hebben”, besluit Samya. Eventuele kandidaten moeten rekening houden met regelmatige bezoekjes aan de kattenkapper want de drie zijn langharig.