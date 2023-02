Raptor, Dammes oudste ooievaar, is gestorven

Raptor, met zijn naar schatting 29 jaar wellicht de oudste Damse ooievaar, is dood terug gevonden. Enkel zijn skelet resteerde, maar de onfortuinlijke vogel kon geïdentificeerd worden aan de ring rond zijn poot.

Het is Dammenaar Dick Verbouw die het doen en laten van deze en andere ooievaars op de voet volgt. De man werkt in de winkelinrichting, maar ontspant zich door het observeren van deze vogels die zich in Damme al jarenlang goed thuisvoelen. “Raptor werd in december 1995 geringd in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. We vermoeden dat hij toen ongeveer twee jaar oud moet zijn geweest. Hij is alleszins niet als boreling geringd, want in die periode van het jaar worden er geen ooievaars geboren. Naar schatting is hij zo’n 29 jaar oud geworden”, weet Dick Verbouw. “De laatste drie à vier jaar was hij een vaste overwinteraar in Damme. Vorig jaar nog had hij een nest met vier jongen op het dak van het Sint-Janshospitaal. Dat mag echt wel een succes genoemd worden.”

Ring om de poot

Midden augustus vorig jaar zag Dick hem uitvliegen. Daarna heeft hij hem niet meer teruggezien. “Onlangs kwam iemand die vaak in de buurt komt wandelen met een tip dat ze het skelet van een ooievaar had gezien”, vervolgt Dick. “Ik ben het skelet gaan bekijken en door de ring rond de poot kreeg ik bevestiging. Het ging wel degelijk om Raptor. Hoe hij precies aan zijn einde is gekomen, zullen we wellicht nooit weten. Ik ga de ooievaar toch wel een beetje missen, want die kwam bijna dagelijks in de tuin zitten en ook mijn twee dochtertjes beleefden er veel plezier aan. In de zomer was Raptor ook wel eens stout en moest we er goed op letten dat hij geen vlees van de barbecue meepikte. (lacht) Maar goed, intussen is er hier al een nieuwe ooievaar die zich bijzonder goed thuisvoelt in onze tuin.”