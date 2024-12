Raphaël Fagoo viert 100ste verjaardag

Raphaël Fagoo blies dinsdag 10 december samen met zijn echtgenote Simonne Candaele en hun vijf kinderen 100 kaarsjes uit.

Raphaël en zijn echtgenote Simonne verblijven sinds 30 september in het wzc Ter Linden in Veurne. Raphaël is afkomstig uit Leisele waar zijn ouders een boerderij uitbaatten. Hij was de laatste in de rij van negen kinderen.

Al heel jong werd hij ingeschakeld om te helpen op de boerderij en in de winter ging hij helpen in de Maalderij in Beauvoorde. Raphaël is een laatbloeier. Hij was 30 jaar toen hij Simonne leerde kennen. Op 12 mei 1955 beloofden ze elkaar hun eeuwige trouw in de kerk van Vinkem. Ze gingen ook in Vinkem wonen op een landbouwbedrijf en werkten er 34 jaar samen.

Het koppel kreeg vijf kinderen: Annie, Wilfried, Liliane, Lieve en Dirk. Ondertussen telt de familie 13 kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. De jongste telg, Aster werd geboren op 26 november en dat is bijna 100 jaar verschil met de jarige overgrootvader Raphaël.

In mei 2025 is het koppel 70 jaar getrouwd, goed voor een nieuw feestje. Raphaël kijkt graag televisie maar blijft opmerkelijk actief. Een uitstapje maken staat nog altijd op zijn programma. Een kaartje leggen en een pintje drinken op zondag is voor Raphaël het recept om 100 jaar te worden.

Burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste kwamen de jarige Raphaël, Simonne en de kinderen proficiat wensen en brachten een bloemstuk mee in naam van het stadsbestuur. De directie en het personeel van de afdeling Dageraad zorgden voor een lekkere taart en een glaasje bubbels.

(foto JTV)