Raphael en Simonne uit Diksmuide zijn een diamanten paar

Raphael Vanacker (84) en Simonne Matton (80) vierden hun diamanten bruiloft. Raphael is geboren in Esen en Simonne zag het levenslicht in Ieper.

Het paar leerde elkaar kennen in de kappersschool in Veurne. Na twee jaar verkering huwden ze in Merkem op 24 juni 1963. Het paar baatte gedurende 36 jaar een kapsalon en een dagbladhandel uit in Vladslo. Raphael ging veel aan huis, zowel bij gezinnen als bij bejaarden om er de mensen een knipbeurt te geven. In 1999 zijn ze verhuisd naar Diksmuidecentrum waar ze vandaag nog altijd wonen. Het koppel kreeg twee zonen: Luc die met zijn partner Nikita in Grimbergen woont en Filip die samen met zijn vrouw Els Vincke in Torhout woont. Intussen zijn er ook al twee kleinkinderen: Chloë en Thibo en twee pluskleinkinderen: Robert en Dennis.

Raphael was al sinds zijn 8 jaar muzikant bij de fanfare en bleef dit doen tot hij 70 werd. Simonne houdt ervan haar tuin te verzorgen. Samen gaan ze graag wandelen en genieten ze van de kleine dingen van iedere dag, van elkaar en van de familie en vrienden.