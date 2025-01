Raoul ‘Lotte’ Lambert heeft ziekenhuis verlaten: Club Brugges monument had enkel last van hartkloppingen

Dinsdagavond was er nogal wat ongerustheid in de ‘presidential club’ van voorzitter Bart Verhaeghe in het Jan Breydelstadion in Brugge. Want monument Raoul ‘Lotte’ Lambert was niet aanwezig op de reünie van de oudgloriën uit de jaren ‘70. Hij vertoefde in het ziekenhuis. “Zonder erg, papa is terug thuis”, zegt zoon Alain Lambert.

Voormalig Clubverdediger Georges Leekens fluisterde het ons dinsdagavond toe in de catacomben van het Jan Breydelstadion, vlak voor de Champions League wedstrijd tegen Juventus Turijn: “De Lotte moest naar het ziekenhuis, hij moest verstek geven voor onze reünie.”

Reünie

Zeven oud-spelers van Club Brugge en twee weduwen – de echtgenotes van Birger Jensen en Fons Bastijns – tekenden wel present: Georges Leekens, Paul Courant, Dirk Sanders, Julien Cools Jantje Simoen, Jos Volders en Bernard Verheecke. De gouden generatie van Club onder trainer Ernst Happel midden de jaren ‘70.

Ze kregen, samen met ex-voorzitter Michel D’Hooghe een portret, vervaardigd door kunstenaar Frank De Decker, die eerder ook al het standbeeld van Raoul Lambert maakte. Daarmee huldigde Blauw-Zwart de spelers die in april 1978 geschiedenis schreven, door de halve finale van de Champions League tegen Juventus Turijn te winnen.

Ongerust

De afwezigheid van Raoul Lambert zorgde voor nogal wat ongerustheid in Jan Breydel. We vernamen dat de familie Lambert recent getroffen werd door een sterfgeval: Danny Lambert, de zoon van Grégoire en neef van Raoul overleed na een slepende ziekte om amper 61-jarige leeftijd. Ter info: Grégoire is de oudste in een nest van dertien kinderen, met Raoul als jongste zoon bij de Lamberts.

We polsten bij Alain Lambert, de zoon van Raoul, die onlangs zijn 80ste verjaardag vierde: “Papa had last van hartkloppingen, hij was preventief opgenomen in het ziekenhuis en heeft allerlei tests ondergaan. Er is niks alarmerend vastgesteld, hij heeft woensdag het ziekenhuis verlaten en is alweer de oude! Hij moet enkel binnenkort nog eens op controle gaan.”

De Clubsupporters mogen opgelucht adem halen: hun monument, Clubs beste voetballer aller tijden, is weer gezond en wel!