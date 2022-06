Rani wil tweelingbroer herdenken op Graspop: “Samen met het publiek zijn lievelingsliedje zingen”

Rani Deriemaeker uit Zwevezele wil zondag haar tweelingbroer Robbe herdenken op het metalfestival Graspop. Enkele maanden geleden stapte Robbe (28) uit het leven. Normaal zou ze samen met hem gaan naar hun favoriete band Alestorm. Rani lanceerde nu een oproep op sociale media om na het concert samen met het publiek het liedje “Zombies ate my pirateship te zingen. “Zo wil ik hem tonen dat we hem niet zullen vergeten.”

Robbe en Rani Deriemaeker hadden samen tickets gekocht voor het metalfestival Graspop. Maar een drietal maanden geleden stapte Robbe (28) uit het leven. “We wisten dat Robbe het wat moeilijk had, maar hij heeft dat eigenlijk altijd wat weggestoken. Tot het plots te laat was”, vertelt Rani. “Robbe en ik hadden al tickets van in 2020 en dit jaar zouden we normaal samen afzakken naar Dessel. Nu ga ik nu met mijn mama naar het festival.”

Samen met het publiek zingen

Donderdag lanceerde Rani een oproep op Facebook om zondag na het concert van hun favoriete band Alestorm samen met het publiek het liedje “Zombies ate my pirateship” te zingen. “Dat liedje had een speciale betekenis voor ons. We stuurden de muziek of de tekst geregeld naar elkaar door. Dat was iets wat ons bij elkaar bracht, echt ons liedje. Jammer genoeg ben ik nooit samen met Robbe naar een optreden van hen kunnen gaan.”

“Zondag na het optreden van Alestorm wordt het een moment speciaal voor Robbe. Ik wil hem tonen dat ik hem graag zie en dat we hem nooit zullen vergeten. Het is heel moeilijk voor ons. Ik ben mijn tweelingbroer verloren. Maar ik weet dat hij niet zou willen dat ik mijn hoofd laat hangen. We willen tonen dat we hem missen en dat we hem niks kwalijk nemen.”

4.000 keer gedeeld

De oproep van Rani werd al meer dan 4.000 keer gedeeld op Facebook. “Ik heb het ook geplaatst in een groep van fans van Graspop. Ik weet niet of de band het liedje zal spelen, maar ik hoop van wel. Mensen hebben mij al laten weten dat ze proberen om de organisatie en de band te contacteren. Als ik het liedje voor Robbe kan zingen samen met mijn mama naast mij, zal dat zondag heel speciaal zijn voor ons”, besluit Rani.