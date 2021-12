Rani De Backer maakt kerstkaartjes op maat

Als trotse Tieltenaar kon Rani De Backer (28) zich vroeger al uren bezig houden met tekenen, knutselen en collages maken. Die creativiteit is bij haar nooit verdwenen en dat zet ze nu verder met atelier.RAAK.

Atelier.RAAK is een ontwerpstudio met een grote affiniteit voor grafiek en vormgeving. “Het is een platform waar ik mijn creativiteit ten volle in kwijt kan. Ik leef er mij uit met het maken van abstracte lijntekeningen. Ik werk graag rond actuele thema’s en maak in de kerstperiode ook een collectie kaartjes. In de toekomst wil ik dat graag verder uitbreiden met leuke handgemaakte decoratie en een vaste collectie kaartjes”, vertelt Rani.

RAAK staat voor RAni Architectuur en Kunst. “Onder die noemer zitten er twee subcategorieën. Enerzijds is er atelier RAAK en anderzijds is er RAAK architectuur. Het staat voor het gevoelsmatige dat je in mijn ontwerpen kan terugvinden. Ik ontwerp iets waarmee ik mensen wil raken. Daarnaast wil ik dat mijn werk raak is, met andere woorden boenk erop! Het puntje in mijn logo is dan ook een verwijzing dat mijn opdracht niet stopt tot de klant helemaal tevreden is.”

Fysiek atelier

“Ik droom ervan om ooit een fysiek atelier te hebben waar ik volop kan experimenteren en creëren”, vervolgt Rani. “In de toekomst wil ik graag meer objecten maken. Eens goed kneden in wat klei, of wat vormen gieten in een mal. Een eigen collectie kaartjes staat ook nog op mijn to-dolijstje. Al enkele jaren maak ik een eigen kerstkaart met een tekening van mijn vriend en mezelf op. Ik vind zo’n persoonlijke kaart heel fijn om te geven en krijgen. De kerstsfeer in huis is pas compleet met een slinger vol kerstkaarten en het is extra leuk als er enkele unieke exemplaren tussen hangen. Het was voor mij dan ook een logische stap om naast een tekening op maat, ook kerstkaartjes op maat aan te bieden. Zo vullen we samen vele huiskamers met stijlvolle tekeningen en wensen” (KeMa)

Meer info via atelier.RAAK op Facebook of Instagram.