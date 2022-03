Ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise in Zeebrugge herdacht

Zondagmorgen vond in Zeebrugge de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats voor de slachtoffers van de scheepsramp met de carferry Herald of Free Enterprise. Precies 35 jaar geleden, op 6 maart 1987 lieten 193 passagiers het leven, toen deze Britse veerboot kapseisde net voor de haven van Zeebrugge.

Deze ramp was, na de Titanic, de grootste tragedie in de Britse maritieme geschiedenis. De Herald of Free Enterprise kapseisde, toen hij met open boegdeuren de Zeebrugse haven verliet. De zee was nochtans kalm, maar de bootsman was ziek. Hij had een lange werkweek achter de rug en had voor zijn laatste overtocht koortswerende middelen genomen en lag in zijn kajuit te slapen. Bijgevolg hoorde hij het afvaartsignaal niet.

De functie van de vierde stuurman, die de poorten moest controleren, was wegens herstructureringen afgeschaft. Toen de boot bij het draaien begon te hellen, heeft de kapitein willen de vaart afremmen. Daardoor helde het schip nog meer en is het op een zandbank gevaren, waar het in dertig seconden tijd gekapseisd is! 193 passagiers kwmaen op bij deze dag, die geboekstaafd staat als de somberste dag van Zeebrugge.

Bloemenhulde

Het drama werd zondagmorgen ingetogen herdacht. “Op initiatief van Defensie hebben we op zee, precies op de plek waar het drama zich voordeed, enkele bloemenkransen in het water gegooid”, vertelt provinciegouverneur Carl Decaluwé. Enkele Britse overlevenden van de ramp waren speciaal vor de herdenking overgekomen naar Zeebrugge. Ze waren in het gezelschap van de Britse ambassadeur in ons land.

Na een mis in de Sint-Donaaskerk was er een bloemenhulde bij de herdenkingstegel van de ramp. Ook enkele hulpverleners en duikers waren aanwezig op de hulde en legden een bloemetje neer. In zijn toespraak bracht Carl Decaluwé hulde aan de vele onbaatzuchtige hulpverleners. Hij wees erop dat de reddingsoperatie na rde amp met de Herald het startpunt en het voorbeeld geweest is voor de opmaak van diverse noodplannen, waaronder het provinciaal rampenplan en reddingsplannen op zee. Nadien had hij nog een vertrouwelijk gesprek met enkele duikers en overlevenden van de ramp met de Herald.

De gekapeisde ferry Herald of Free Enterprise, deze ramp deed zich 35 jaar geleden in Zeebrugge voor. © BELGA BELGAIMAGE