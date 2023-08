Rammstein-fan Filip Plaetevoet brengt medefans met zijn bus naar concert in Brussel

Over heel het land zullen de komende dagen Rammstein-fans afzakken naar het Koning Boudewijn Stadion in Brussel om de Duitse rockband aan het werk te zien. Voor velen zal dit een hele onderneming zijn, met de nodige verkeerschaos en verkeersperikelen, vooral voor degenen die vanaf de kust vertrekken. Gelukkig is er een groep van ongeveer 130 fans die met een gerust hart kunnen reizen, dankzij buschauffeur Filip Plaetevoet uit Nieuwpoort.

Filip, aan de slag als buschauffeur bij Keolis, neemt het op zich om de komende dagen de Rammstein-fans vanaf de kust zonder veel verkeersgedoe naar het concert te brengen én veilig terug thuis te laten geraken.

Wat het verhaal nog mooier maakt, is dat Filip zelf een grote Rammstein-fan is, waardoor hij extra hard uitkijkt naar de ritten. Anders krijgt hij niet zo snel de gelegenheid om de Duitse rockmuziek extra luid te zetten. Bovendien zal hij het concert ook zelf bijwonen.

Op donderdag 3 en zaterdag 5 augustus zal Filip om 15 uur vertrekken vanuit Knokke, met een tussenstop in Baldegem, om de Rammstein-fans naar Brussel te brengen voor het langverwachte concert.

Slim georganiseerd

De inspanningen van Filip en Keolis zijn niet alleen van belang voor de 130 fans vanuit West-Vlaanderen, maar ook voor het milieu en de verkeerssituatie. In totaal zullen ongeveer 8.250 mensen vanuit 50 verschillende locaties met de event-shuttles van Keolis naar het concert van Rammstein gaan. Dit initiatief zal naar schatting 5.000 auto’s uit het verkeer halen, wat een aanzienlijke vermindering van verkeerscongestie betekent.

Bovendien zijn de Keolis-bussen slim georganiseerd en vertrekken ze via een aparte poort nog voor de massale uittocht van alle andere bezoekers. Hierdoor ontsnappen ze aan opstoppingen en fileleed, wat zorgt voor een vlotte en stressvrije terugreis voor de concertgangers.

Met een enthousiaste buschauffeur als Filip, belooft het voor de West-Vlaamse fans een onvergetelijk concert te worden, zonder de zorgen over het verkeer.

Meer info: Filip Plaetevoet, 0468 42 45 42.