Ramen en textielloodjes gevonden in Koning Albert I-park

Tijdens de werken voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking in het Koning Albert I-park zijn enkele opmerkelijke archeologische vondsten aangetroffen die verwijzen naar het rijke textielverleden van de stad.

Vooral de vondst van 241 lakenloodjes en eikenhouten restanten van ramen zijn meer dan de moeite waard. Omstreeks 1300 was de plek waar nu het Concertgebouw staat en het park ligt een meersengebied. Het terrein was en bleef onbewoond, maar werd wel gebruikt als raamland. Nadat linnen was geweven werd het behandeld en tot stof vervilt. Nadien werd de lange stroken stof van circa anderhalve meter breed en tot 28 meter lang op ramen opgespannen om zijn definitieve vorm te krijgen.

Op het terrein van het Koning Albert I-park werden tijdens het archeologisch onderzoek in situ verticale palen teruggevonden waarop nadien horizontale leggers werden aangebracht waarop het laken met behulp van raamhaken werd opgespannen. De archeologen hebben ook verscheidene raamhaken ontdekt.

Om de kwaliteit van het laken te garanderen, waren de ambachten strikt gereguleerd. Na elk productiestadium werd het laken gecontroleerd en als het aan de strenge eisen voldeed, kreeg het een keurlood (of lakenlood). Na het drogen op de raamwerken werd het laken een laatste keer gekeurd en kreeg het een eindlood. Dankzij metaaldetectie door vrijwilligers van Raakvlak zijn op de site tot op heden 241 dergelijke lakenloden uit de periode 1250 tot 1350 ontdekt. Die zorgen meteen voor een schat aan informatie over de middeleeuwse lakenproductie.

De loodjes bewijzen dat in Brugge laken uit verschillende Vlaamse productiecentra uit de regio verwerkt werd. Het grootste aantal komt uit Gistel, maar ook loden uit Oudenburg en Biervliet komen voor. De eindloden verwijzen naar Brugge. Er staat op vermeld: “BRVGGE”, een gotische “b” of het wapenschild met leeuw en beer.

De vondst van de palen van het raamwerk is een zeldzaamheid voor ons land, terwijl voor het eerst zoveel deel- en eindloden op één enkele plaats zijn aangetroffen. (CW)