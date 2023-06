Rainbow Festival en Radio Kompas trakteren met gratis ontbijt in Oostende

Zondagmorgen sloegen het Rainbow Festival en Radio Kompas de handen in elkaar om met een gratis ontbijt te trakteren op de Vogelmarkt in Oostende. De bezoekers werden getrakteerd op verse boterkoeken met koffie of thee, aangeboden door de vzw Regenboog Festival Oostende, onder leiding van voorzitter Joyce Dekeyser. Vanaf 9:00 ging Radio Kompas live in de ether met leuke muziek en interviews met bekende Oostendenaars.

Pierre Deconinck, kwam vertellen over het sociaal restaurant, Lichtbaken in de Romestraat. Glenn Dangreau, voorzitter van het Maatjescomité, kwam uitleg geven over het Maatjesfestival van komend weekend. Arianne Joncheere had het met presentatoren Dominique en Hannelore over de vzw ‘Smullen voor Sfeer’ en het Visfestival in de Nieuwe Stad in september. John Crombez, Vooruit Oostende, had het over de verkiezingen 2024.

De 89-jarige Emilienne, buurtbewoonster van de wijk, verraste de aanwezigen én de luisteraars van Radio Kompas met een boeiende historiek van de wijk, met details over de oorlogsjaren en de evolutie van de straten en gebouwen.

De vzw Rainbow Festival en Radio Kompas trakteren de wijkbewoners van de Louisawijk op een gratis ontbijt op het Achturenplein, op zondag 10 september, van 9 tot 12u.

