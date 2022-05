Raida wordt grootste keten van speciaalzaken van ons land

Wat begon als een gek idee en twee fietsenwinkels groeide uit tot het gloednieuwe concept dat vandaag, dinsdag, werd voorgesteld. Raida wordt de grootste keten van speciaalzaken in het land en daar hebben de broers Christophe en Nicolas Cool een belangrijke rol in gespeeld. Ze kozen voor het rekruteren en opleiden van talent, naast het samenwerken in plaats van concurreren.

“Elektrische fietsen? Dat is voor oude mensen!” Het moet zowat DE leuze zijn geweest voor iedereen die jaren terug voorbij de winkels van de broertjes Cools kwamen. Zowel in Blankenberge als in Torhout openden ze de deuren van fietshandel, waar het elektrische verhaal centraal stond.

“We geloofden erin, nog steeds trouwens, en de geschiedenis heeft ons geleerd dat we de juiste keuzes hebben gemaakt!” De broers blikken terug op hun succesparcours, een staaltje traditionele West-Vlaamse inzet doorspekt met wat durf en zetten zich schrap voor een vibrante toekomst. “Vooral met de voortdurend stijgende brandstofprijzen zitten elektrische fietsen meer dan ooit in de lift. Het is het vervoersmiddel bij uitstek geworden en in al die tijd hebben wij een stevige expertise opgebouwd.”

Raida

Cool Electro Cycles bleef verder groeien in West-Vlaanderen, waar verschillende winkels werden geopend en steeds maar meer vakmensen aan boord werden gehaald. Met Raida kijken ze nu verder dan alleen maar provinciaal. “We bundelden de krachten met de ketens van Velodome en Bicyclic, die we allen zullen omdopen tot Raida. Zo vormen we niet alleen een keten van 22 winkels, we hebben meteen ook nationale dekking. De kern van het verhaal blijft ongewijzigd: de belevenis staat voor de klant centraal.”

Met Raida, de Japanse vervorming van het woord ‘rider’, worden ook de Vlaamse en Waalse expertises gemixt. “In Vlaanderen zijn vooral elektrische touringfietsen en ditto merken populair. Bij onze Waalse vrienden zijn het weer de elektrische mountainbikes die goed scoren. Dit brengt met zich mee dat de opgebouwde ervaring ook anders is. Dit gaan we nu gaan mixen, waardoor we over het volledige netwerk niet alleen die vakkennis kunnen aanbieden. Klanten zullen ook toegang krijgen tot heel wat meer premium merken.”

Landelijke dekking

De nieuwe groep is de grootste van zijn soort in België, al staat dat niet gelijk aan gas terug nemen. “Voor de komende maanden en jaren staan er nog wat projecten op de planning”, sluiten de broers af. “We gaan van start met de Raida Academy, waar we vakmensen en onze eigen medewerkers voortdurend zullen bijscholen en opleiden. Daarnaast zullen we ook het gamma gaan uitbreiden met niet-elektrische sportfietsen. De eerste ervan zullen eind dit jaar reeds in de showrooms verschijnen. Ook daar blijft het streefdoel om uit voorraad te kunnen leveren, zodat niemand lang op zijn of haar tweewieler hoeft te wachten. Als afsluiter zullen we blijven verder werken aan die landelijke dekking. Iedere Belg op minder dan 30 minuten verwijderd van een Raida-filiaal, dat wordt de uitdaging.”