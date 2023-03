Raf Zerrouk heeft veilinghuis Kiggen overgenomen: “Ieder werk wordt door experts gecontroleerd”

Raf Zerrouk gaat geen uitdaging uit de weg. De 32-jarige ondernemer wil met zijn vriendin Tine zijn veilinghuis New-Art nog meer op de kaart zetten. Precies een jaar geleden nam Raf de zaak over van Johan Kiggen en tegen juni wil Raf zelfs een online webshop hebben.

Heb je eigenlijk ondernemersbloed in je aderen?

Raf Zerrouk: “Goh, daar heb ik nog nooit echt bij stilgestaan eigenlijk. Misschien toch wel een beetje. Mijn papa heeft nog op de markten van Roubaix en Rijsel gestaan met brocanterie toen ik een kind was. Mijn broer is in volle coronaperiode met een eigen zaak gestart in Wervik, Pizza Pronto. Ik heb hem toen geholpen tijdens zijn opstartperiode. De veilingen lagen toen toch stil en ik wilde iets om handen hebben.”

Je werkte toen al voor het veilinghuis van Johan Kiggen?

“Ja, dat is eigenlijk een vreemd verhaal. Na school heb ik zeven en een half jaar in de Baseshop in het begin van de Ooststraat gewerkt. Ik verkocht er telefoonabonnementen en gsm’s en hielp klanten die problemen hadden met hun telefoon. Op een dag hielp ik Katrien, de ex-vriendin van Johan Kiggen, en onmiddellijk nadat ze de winkel had verlaten, kwam ze weer binnen met de vraag of ik iemand kende die in de weekends wilde werken in een veilinghuis. Ik nam die uitdaging zelf aan en begon als logistiek medewerker in veilinghuis Kiggen. Ik pakte kunstwerken in, laadde ze in de vrachtwagen of bestelwagens en bracht ze naar veilingen. Maar ik herinner me vooral de woorden van Johan Kiggen op mijn eerste werkdag: Raf, ooit maak ik je succesvol.”

En langzaam groeide je door?

“Ik ben gestart in 2016 en in 2017 kreeg ik meer verantwoordelijkheden. Ik begon de taken van de medewerkers in te vullen en werd stilaan verantwoordelijk voor de volledige logistieke planning. Ja, ik was toen nog steeds freelancer. Pas in 2019 werd het mijn officiële bijberoep en kreeg ik de taak van secretaris van veilinghuis Kiggen. Ik hielp mee de veilingen afhandelen en stond ook mee in voor de boekhouding.”

En opeens werd je de baas van de hele organisatie?

“Ik had al vaak gepraat met Johan en Katrien over een overname in de toekomst en onder meer door corona kwam alles opeens in een stroomversnelling terecht. Ze gaven aan dat ze wilden denken aan afbouwen en ik kreeg de eerste kans om de zaak over te nemen. Johan en ik hadden en hebben een heel goede band: we zijn trouwens allebei op dezelfde dag geboren: 8 januari. Het leek wel voorbestemd. Ik heb de stap gezet met de spreuk indachtig: je mist 100 procent van de kansen die je niet grijpt.”

“Op 7 mei zullen we in Roeselare de originele hoed van JR Ewing veilen”

Maar na de overname, dag op dag precies een jaar geleden, bleef Johan Kiggen nog in beeld?

“Mijn partner Tine, die ik heb leren kennen op Waregem Koerse, en ik zijn nu de eigenaars en het gezicht van het veilinghuis, maar Johan blijft de veilingmeester. Hij doet dat meesterlijk en hij leert mij nu ook de knepen van het vak. En een bevriende zaakvoerder van een groot West-Vlaams bedrijf is mijn tweede mentor en begeleidt mij ook.”

Je hebt meerdere jaren in Roeselare gewerkt en er ook naar school geweest, maar ben je eigenlijk een geboren Roeselarenaar?

“Neen, ik ben in Houthulst geboren waar we toen woonden. Echt waar! Ja, ik weet dat er geen ziekenhuis is in Houthulst, maar mijn moeder geraakte niet meer in Roeselare en ik ben geboren bij de huisdokter. Ik ben altijd ‘nen rappen’ geweest (lacht). Als officiële geboorteplaats staat dus Houthulst op mijn identiteitskaart.”

“Maar van mijn eerste levensjaar tot mijn 21ste heb ik in Hooglede gewoond. Ik voetbalde er bij Eendracht, ging er naar de KSA en werkte in de weekends bij Antoon van De Zilveren Lepel.”

Ben je als eigenaar van een veilingzaak met zo veel kunstwerken niet bang van oplichters die je valse kunstwerken willen aansmeren?

“Ieder kunstwerk, zelfs die met originele certificaten, wordt gecontroleerd door experts die een oordeel vellen over het hun toevertrouwde werk. Kopers krijgen trouwens ook de garantie dat wij onze verantwoordelijkheid nemen als blijkt dat iets niet pluis is met een gekocht kunstwerk. Maar dat is nog nooit gebeurd.”

Wat zijn de favoriete veilingstukken van Tine en jij?

“We houden allebei wel van de bloembedden van rijstpapier van Zhuang Hong-yi, van de beeldjes van Jeff Koons, van het werk ‘oom Dagobert’ van Alec Monopoly, maar ook van de originele cowboyhoed van Larry ‘JR’ Hagman.”

Je hebt ook grote plannen met het veilinghuis?

“Ik wil een online veilingplatform uitbouwen met een geïntegreerde webshop zodat kopers onmiddellijk een kunstwerk kunnen aanschaffen zonder wachttijd. Dat moet tegen deze zomer gebeuren. Maar eerst houden we een veiling in Roeselare op 7 mei. Dat is in de BMW-garage Dejonckheere en daar zullen we trouwens ook de originele JR-hoed veilen.”

www.zerros.be.