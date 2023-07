Raf Vanhoutte stelt pronkstukken tentoon tijdens oldtimerhappening: “Werkkot is zijn tweede thuis”

Oude tractoren helemaal in zijn eentje weer rijklaar maken en samen met zijn vrouw Carine Vercruysse tractormeetings bezoeken met zijn gerestaureerde machines. Dat is de grote hobby van Raf Vanhoutte. De joviale Sint-Lodewijknaar toont op zondag 9 juli enkele van zijn pronkstukken tijdens het oldtimertreffen in het kader van Vlaanderen Feest in het Gaverdomein.

Bijna een halve eeuw is het restaureren van tractoren de grote passie van Raf Vanhoutte (68), die met zijn echtgenote Carine Vercruysse in de Groenstraat in Sint-Lodewijk woont en tijdens zijn actieve carrière grondwerken in goede banen leidde voor verschillende bedrijven. “Ik heb al heel lang een voorliefde voor alles wat met tractoren te maken heeft”, start Raf zijn verhaal. “Ik ging als kind vaak spelen bij mijn vriend Jozef Dejager, een boerenzoon. Daar is het allemaal begonnen.”

“Op mijn 22ste heb ik mijn eerste tractor gekocht, een Porsche. Hij zag er niet uit, was rijp voor de schroothoop. ‘Zo’n brok oud ijzer, wat ga je daar mee aanvangen?’ werd ik destijds door mijn vrouw verwelkomd met mijn aanwinst… Beetje bij beetje heb ik hem gerestaureerd. Geen sinecure want originele, authentieke onderdelen vinden, vergt tijd: contacten leggen, beurzen afschuimen…”

Alles zelf geleerd

“Bovendien heb ik ook niet de minste technische opleiding genoten. Ik heb alles zelf geleerd. Na een kleine vier jaar was de restauratie af. Ik ben nog altijd fier op mijn oude Porsche. Hij heeft een heel emotionele waarde en is een stuk van mijn leven. Hij wordt straks eigendom van mijn kleinzoon Tommy, die al even zot is van tractoren. Ik weet dat hij in goede handen is.”

“Mijn eerste tractor, een Porsche, kocht ik op mijn 22ste en het restaureren duurde bijna vier jaar”

“Een oude tractor weer rijklaar maken, geeft mij een enorme voldoening. Ik doe alles zelf: een hele motor demonteren en weer in orde brengen, een onderdeel namaken, elektriciteit voorzien… Dat laatste heb ik vooral geleerd van Ivan Bekaert. Als ik een probleempje heb, kan ik altijd bij een specialist ter zake terecht. Heel tof dat ik op allerlei mensen kan rekenen. Maar ook zelf naar oplossingen zoeken, interesseert me mateloos. Met een volledig zelf gerestaureerde tractor naar de automobielinspectie gaan en kunnen vaststellen dat de opmerkingenpagina volledig blanco is, dat is pas het summum.”

Rafs restauratiewoede is al enkele decennia niet meer te stoppen. “Ik heb al vaak gezegd dat ik een bed ga voorzien in zijn atelier”, voegt zijn echtgenote Carine Vercruysse er met een knipoogje aan toe. “Zijn werkkot is echt zijn tweede thuis. Hij is er elke werkdag gedurende ettelijke uren te vinden. De zondag loopt hij wat verloren. Neem hem die passie af en hij kwijnt helemaal weg. Ik gun het hem van harte. Ik kan ook zelf meegenieten. We trekken er heel geregeld op uit met vrienden of collega’s-verzamelaars. We hebben deze week nog een rit van 85 kilometer gedaan richting Doornik. Wij op de kar waar alles voorzien is, ’s middags picknicken, nu en dan een halte… meer moet dat niet zijn.”

Tractorenparade

Dat het allemaal zo’n vaart ging lopen met zijn ‘restauratiemicrobe’, zal Raf zelf wel nooit vermoed hebben. Ondertussen heeft hij een tiental gerestaureerde trekkers en die zijn allemaal voorzien van een originele nummerplaat. “Ik heb ook vele jaren deelgenomen aan de tractorenparade tijdens de Trompekermis. Het absolute hoogtepunt was in 2014 de heel geslaagde feeststoet met het thema ‘Van ossenspan tot computergestuurde tractor’. Aanstaande zondag ben ik met vier voertuigen present tijdens de oldtimerhappening aan het Gaverdomein, waar behalve tientallen tractoren ook gewone wagens, motoren, brommers en snorfietsen zullen te bewonderen zijn. Ze voorspellen goed weer. We kijken er echt naar uit”, rondt Raf Vanhoutte af.