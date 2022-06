Raf Reuse (Groen) : “Er is slechts plaats voor één voetbalstadion in Brugge”

“Er is slechts plaats voor één voetbalstadion in Brugge, met name op de Jan Breydel-site.” Met die uitspraak haalde gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) zich de woede op de hals van alle andere politieke fracties tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf uitleg bij de stand van zaken in het Brugs voetbalstadiondossier: “De private ontwikkelaars trekken hun bezwaarschrift tegen de bouw van een stadion voor Cercle en de ontwikkeling van 30 hectare bedrijventerreinen langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters in.”

Patatten

“Enkel de vzw Groen staakt zijn procedure niet, de deur van het stadhuis staat open om hierover te praten en tot een compromis te komen. Maar blijkbaar wil Erik Ver Eecke dat er tussen de Sint-Pietersplas en de Blauwe Toren ten eeuwigen dage enkel patatten geteeld worden.”

“Nochtans heeft de projectontikkelaar zijn plannen al gevoelig gewijzigd: de aanleg van vijvers, fietsersbruggen, een publiek park van 12 hectare, het beheer van een deel van de site door Naturpunt. Maar daar heeft de vzw Groen geen oor naar”, zuchtte de Brugse burgemeester.

Kort na de zomervakantie wordt een arrest van de Raad van State in deze netelige kwestie verwacht. De auditeur heeft wel al deels de argumenten van de vzw Groen in zijn advies overgenomen….

Beton

Raf Reuse (Groen) stelde: “Eindelijk wordt duidelijk dat dit dossier de Brugse belastingbetaler vele miljoenen euro’s zalkosten. De stad moet 5 miljoen euro ophoesten voor de aankoop van de gronden. Daar is nog niet eens een nieuwe verbinding met de N31 Expresweg inbegrepen. We mogen niet investeren in nog meer beton, wel in vergroening. De beste oplossing is één stadion voor de twee ploegen op de Jan Breydel-site in Sint-Andries.”

Pscal Ennaert (Vooruit) wees op het feit dat dit dossier nu al meer dan vijftien jaar aansleept: “Dat zijn vijftien jaren van gemiste, economische opportuniteiten. Dit spelletje heeft lang genoeg geduurd. Het is erg dat Groen de klok nu opnieuw wil terugdraaien. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van de wereld. Hoog tijd dat onze topambtenaren zich kunnen bezighouden met echt belangrijke dingen, zoals duur wonen in Brugge, de jhoge nergeikosten en de stijgende kinderarmoede.”

Groen

Chris Marain (Open VLD) benadrukte dat in de nieuwe plannen 67 procent van de site groen blijft: “Kan de partij Groen de mensen van de vzw Groen niet overtuigen?” Pol Van Den Driessche (N-VA) pikte in: “Geef nu eens duidelijkheid: heeft de partij Groen dezelfde visie als de vzw Groen en steunt u hun procedure? Wie financiert dit allemaal?” Volgens Stefaan Sintobin (VB) scheppen ideologische fanatici er plezier in om duizenden jobs op het spel te zetten.

Raf Reuse (Groen) verweerde zich als volgt: “Sommige personen zijn leden van beide groene verenigingen en huldigen dezelfde principes. Maar ‘t zijn aparte vzw’s. Bedrijven en een voetbalstadion in Sint-Pieters staan haaks op het beleidsplan ‘open ruimte’ van de stad. In de Chartreuse en in Mispelaar laat de stad ook al bouwen toe!”

Dirk De fauw (CD&V) ontkende deze aantijgingen: “Al van in 1982 zijn er plannen voor een bedrijventerrein in Sint-Pieters. En wat het voetbal betreft, ooit wou men een satdion voor de twee ploegen realiseren in Sint-Michiels, met station, zodat de supporters per trein konden komen. Maar ook daar was een actiegroep tegen…”