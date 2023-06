Ook dit jaar is Radio2 present op de Batjes. Op vrijdag 23 juni gaat Radio2 West-Vlaanderen over de middag live naar de Rodenbachstad.

Ze gaan de laatste voorbereidingen voor de Batjes spotten. En ook inzoomen op het programma van de dagen die volgen. Maandagavond 26 juni is er vanop het Stationsplein een live-uitzending van Radio2 Bene Bene. Het programma wordt uitgezonden in heel Vlaanderen. Presentatrice Kim Debrie zal het presenteren. Maar ze zal ook de liveoptredens op het Stationsplein aan elkaar praten. Radio2 is een graag geziene gast in de Rodenbachstad. In december 2022 was Radio2 wekenlang aanwezig op de Grote Markt voor de Top 2000. (TD)