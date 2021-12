Radio vol verhalen over jongdementie met steun van de Warmste Week

Het Bataljong is één van de 25 goede doelen die kan rekenen op een deel uit de spaarpot van De Warmste Week. Het theatercollectief zal de centen gebruiken voor een project om twee dagen lang radio te maken met mensen die kampen met jongdementie. Dit als vervolg op hun theatervoorstelling die deze week voor de laatste keer werd opgevoerd, ook gecreëerd door mensen met jongdementie.

Het Kortrijkse gezelschap maakte in het verleden al verschillende toneelstukken door, met en voor specifieke doelgroepen die steeds een maatschappelijke insteek hebben. “Zo stonden er onder andere al patiënten met een eetstoornis en anderstalige nieuwkomers op het podium. In 2019 begonnen we op te treden met ‘De Loteling’, een voorstelling gespeeld door mensen met jongdementie. Als vervolg willen we nu een radio-uitzending maken waarin de verhalen van deze mensen centraal staan”, vertelt Arne Dejaeghere, één van de initiatiefnemers.

Volledige entourage

Daar zal een lang traject met verschillende sessies aan vooraf gaan.“Iedereen wordt namelijk betrokken. Tijdens die sessies zullen we vooral luisteren, proberen, zien wat lukt en wat moeilijk gaat. Wie al in een verder gevorderd stadium van jongdementie zit kan vaak niet goed meer spreken, die mensen raken moeilijker uit hun woorden. Ook zij hebben het recht om hun ervaringen te delen, ook al hebben ze wat meer begeleiding nodig. Daarnaast zullen partners en de bredere entourage een deel uitmaken van het geheel. Het is de bedoeling dat jongdementie op verschillende manieren en vanuit diverse perspectieven wordt belicht.”

De uitzending zal opgenomen worden tijdens ‘in het Wiel van Het Ventiel’ in 2022, een tweedaags evenement van de buddywerkingsorganisatie Het Ventiel, één van hun partners. Tot slot werkt Het Bataljong voor dit project samen met Quindo, het Kortrijkse medialab. (Phebe Somers)