Radio Shack Oostkust vzw organiseert lessenreeks: “Radiogolven blijven belangrijk in noodsituaties”

De vereniging Radio Shack Oostkust vzw organiseert vanaf 2 oktober een lessenreeks in voorbereiding van het examen voor het verkrijgen van de officiële licentie van radio-amateur. “Al bereiken we maar vijf mensen waarvan er enkele slagen voor het examen, dan nog is de lessenreeks geslaagd”, zegt voorzitter Paul De Caluwe. We stellen deze vereniging van gepassioneerde radio-amateurs graag aan je voor.

In tijden van supersnel internet, smartphones en andere moderne communicatiekanalen lijkt het onderling communiceren via radiogolven voor veel mensen wellicht iets uit een ver verleden. Maar kom daar niet mee af bij de leden van ‘Radio Shack Oostkust vzw’. Zij komen iedere week op vrijdagavond samen in een door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld lokaal in industriepark ’t Walletje in Knokke-Heist-Westkapelle, waar ze zich met veel overgave wijden aan hun passie voor radioamateurisme en al wat daarbij komt kijken.

Uit de tijd?

“We horen wel vaker dat radioamateurisme toch een beetje uit de tijd is. Maar we hebben daar zeker ons antwoord op”, is voorzitter Paul De Caluwe stellig. “Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem in 2016 is al het gsm-verkeer stilgevallen. Het zijn echter de radiogolven die steeds operationeel blijven. Dus ja, radiogolven kunnen nog steeds een belangrijke rol spelen in noodsituaties. Er zijn ook een aantal zendamateurs binnen de UBA Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw , die zich daar voor een stuk op toeleggen, de zogenaamde zogenaamde B-EARS’s (Belgian Emergency Amateur Radio Service, en zij organiseren regelmatig ook radioverkeer met simulaties van noodsituaties, in overleg met de hulpdiensten, om zo het een en ander goed te kunnen inoefenen.”

Paul De Caluwe, een gepensioneerd technisch ingenieur die tijdens zijn loopbaan actief was in de sector van de medische apparatuur, is al sinds zijn veertiende aan de slag als radio-amateur, in navolging van zijn oom ON4TD, die daar al in 1928 mee was begonnen. “Ik ben afkomstige uit het Gentse en ben eerst daar lid geworden van de lokale UBA-radioamateurvereniging”, vertelt Paul. “Op mijn achttiende heb ik dan examen gedaan bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, red.) om een officiële A-licentie ( HAREC) van radiozendamateur te verkrijgen; waarvoor ik ook slaagde, met als roepnaam ON5QM. Toen behoorde ook nog telegrafie, dus het werken met morsecodes, tot die opleiding en dat maakte het er zeker niet gemakkelijker op.”

Proefondervindelijk

Radio Shack Oostkust vzw – ONZ/UBA werd zo’n 75 jaar geleden opgericht. Paul is er lid van geworden toen hij zich in Knokke-Heist kwam vestigen en nu enige jaren voorzitter van de vereniging. “Het doel van onze vereniging is veel meer dan zomaar wat praten met elkaar via de radiogolven. Het theoretische luik, alsook het proefondervindelijk bestuderen van hoe de radiocommunicatie werkt, zijn voor ons erg belangrijk. Als we samenkomen op vrijdagavond in ons lokaal, bespreken we onze ervaringen en hebben we het ook over nieuwe mogelijkheden en technieken”, verduidelijkt Paul.

“De lessen dienen als voorbereiding op het examen radio-amateur”

“Met onze vereniging maken we ook de radioamateurdienst en het radioamateurisme bekend bij het grote publiek. Zo hebben we een tijdje terug nog een demonstratie opgezet tijdens de Hobbymark in het cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist. Verder proberen we ook het sociaal contact te bevorderen tussen de radio-amateurs uit Knokke-Heist en omgeving. Sowieso is het communiceren met radio-amateurs uit alle hoeken van de wereld bijzonder boeiend. We mogen wel niet over alles praten. Daar ziet een controle-orgaan van het BIPT op toe. Onderwerpen als politiek of religie zijn taboe. Naast radiogolven zijn we overigens ook geboeid door de radiocommunicatie van zendamateurs via LEO-satellieten (Low Earth Orbit) en het ruimtestation ISS.”

Praktische proef

Vanaf 2 oktober organiseert de vereniging dus een gratis zesdelige lessenreeks – plus een herhalingsles met praktische proef – als voorbereiding op een mogelijke deelname aan het klasse C-examen van het BIPT voor radioamateur. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen er zullen deelnemen, maar ook al zijn er maar vijf cursisten waarvan er dan een of twee slagen voor het examen, toch zijn we al tevreden.”