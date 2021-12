Radio Scorpio zendt één week lang uit via FM-band

De plaatselijke radiozender Radio Scorpio zendt tijdens de eindejaarsperiode weer uit via de FM-band. Een viertal jaar geleden startten enkele enthousiaste radiomakers de zender terug op. “Vooral tijdens de eindejaarsperiode is Radio Scorpio heel populair”, aldus Bart Clicque, een van de dragende krachten achter het radiostation.

Enkele enthousiaste radiomakers richtten op 1 november 1980 radio Scorpio op. De radiozender groeide al snel uit tot een vaste waarde in het plaatselijke radiolandschap. De zender was een zevental jaar in de ether. Vooral Ledegemnaars en luisteraars uit Zuid-West-Vlaanderen stemden af op Radio Scorpio. Onder andere de verslaggeving van sportwedstrijden en de lokale verkiezingen werden druk beluisterd. Eind 1986 hield de radiozender op te bestaan. Meer dan dertig jaar later richtten Bart Clicque en enkele andere enthousiaste radiomakers de zender weer op. Radio Scorpio is nu al enkele jaren online te besluisteren. “We merken dat het aantal luisteraars gestaag stijgt. Vooral tijdens de eindejaarsperiodes, waarin we ook te beluisteren zijn via de FM-band, is Radio Scorpio heel erg geliefd door luisteraars in Ledegem en omstreken”, aldus Clicque.

Beetje bij beetje lukt het volwaardige studio te realiseren

Top 500

De radiozender kreeg ook dit jaar een vergunning om enkele dagen uit te zenden op de FM-band. Dit van 24 december tot en met 2 januari. Wie afstemt op 92,2 FM geniet tijdens de eindejaarsperiode onder andere van de top 500 van Radio Scorpio. Luisteraars kunnen zelf hun favoriete muziek doorgeven via de website www.radioscorpio.net. “Met Radio Scorpio kunnen we momenteel op een 20-tal vrijwilligers rekenen. Tijdens de eindejaarsperiode worden er tien presentatoren ingeschakeld, daarbij ook enkele vroegere radiomakers die even terugkeren naar Radio Scorpio.” De studio van de plaatselijke radiozender bevindt zich boven zaal De Cycloon. “Maar voor de eindejaarsuitzendingen verhuizen we naar beneden naar de zaal. Op die manier kan wie dat wenst eens komen kijken hoe we radio maken.”

Trap

Ondertussen is de nieuwe radiostudio boven zaal Cycloon bijna af. Voorlopig moet de radiozender echter nog wachten op een trap. “We willen in de toekomst graag onze gasten ontvangen in onze radiostudio, maar nu is dat door het gebrek van een trap onmogelijk. De gemeente beloofde dat we bij de afbraak van De Samenkomst een trap van daar mogen gebruiken. We kijken er alvast naar uit. Beetje bij beetje lukt het ons om onze volwaardige radiostudio te realiseren.”

Radio Scorpio startte onlangs ook een koekenverkoop. Wie de zender wil steunen kan boterwafels aankopen. Dit kan via de Facebookpagina van Radio Scorpio, via de website www.radioscorpio.net of via een van de medewerkers. De koekenverkoop loopt nog tot eind dit jaar.