Radio 2 Digitour strijkt neer in Roeselare met advies over allerhande digitale toepassingen

Roeselare vormt sinds dinsdagochtend als eerste West-Vlaamse stad het decor van de Radio2Digitour, een combinatie van live radio, infosessies en persoonlijk advies rond digitale toepassingen.

Presentator KimDebriegaat tot en met vrijdag 24 november vanop de Grote Markt met voorbijgangers, luisteraars en experts in gesprek over onder andere online bankieren. Ook deRoeselaarsedigihelpersstaan paraat voor iedereen met digitale vragen. Want Roeselare beschikt over een uitgebreid aanbod aandigihulp, zodat iedere inwoner mee kan met de digitale sneltrein.

De Radio2Digitouris een van de initiatieven van de VRT om Vlamingen van alle leeftijden mee te krijgen op de digitale sneltrein. Uit studies van de Koning Boudewijnstichting blijkt immers dat bijna de helft van de Belgen digitaal niet helemaal mee is. “Roeselare wil digitale hulp toegankelijk maken voor iedereen. Recent onderzoekonderstreeptdat niet iedereen voldoende digitale vaardigheden heeft. In deze tijden van technologische vooruitgang, waarin digitale kennis zo belangrijk is, zetten vele partners in Roeselare zich in om mensen te helpen bij de ontwikkeling van die digitale vaardigheden”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). (BF)