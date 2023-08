Rachelle blaast honderd kaarsjes uit

Op 29 juli 1923 om 18 uur werd volgens de gedetailleerde geboorteakte Rachelle Steenhuyse geboren in Wingene. Rachelle was daarmee de tiende geborene in een gezin dat later nog zou uitbreiden tot 13 kinderen. In 1947 trouwde Rachelle met Stefaan Van Landuyt en vestigde het gezin zich in Tielt waar ze in de Vijfpachthoenstraat samen met haar man een landbouwbedrijf uitbaatte. Het gezin van Rachelle telde zes kinderen maar ondertussen mag de kranige 100-jarige daar ook al acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen bijtellen. Op 89-jarige leeftijd verhuisde Rachelle naar een assistentiewoning van Adagio Residenties in Tielt waar ze al 11 jaar van de beste zorgen geniet. Nadat Rachelle vorige week haar verjaardag al uitgebreid vierde met de naaste familie deed ze dit afgelopen maandag nog even over toen ze door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze namens het volledige stadsbestuur in de bloemetjes werd gezet. Op de vraag naar haar geheime recept om op 100-jarige leeftijd nog zo fit en kwik te zijn gaf ze overtuigend haar drie leefregels mee. “Blijven ademen, van veel werken ga je niet dood, en vooral veel toatjespap eten”, is volgens haar de manier om 100 jaar te worden. (WME/foto WME)