Rachel Deturck viert 100ste verjaardag

In De Boomgaard vierde Rachel Deturck haar honderdste verjaardag. De kinderen en kleinkinderen kwamen naar het Langemarkse woon-zorgcentrum om de eeuwelinge in de bloemetjes te zetten.

Rachel Deturck werd op 13 januari 1923 in Langemark geboren. Op zondag 15 januari werd ze in het woon-zorgcentrum De Boomgaard letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Rachel groeide met haar zus Julia en broers Achiel en Arthur op bij hun ouders Camiel Deturck en Flavie Flyps in de Kleine Merkemstraat in Langemark. Na de lagere school in Madonna ging Rachel her en der klussen bij plaatselijke landbouwers. Op 18-jarige leeftijd leerde ze haar toekomstige echtgenoot Jerome D’Herck kennen en ze huwden in oktober 1940. Na een korte periode in een eerste woning in de Klerkenstraat in Langemark vestigden ze zich vervolgens op hun vaste stek in dezelfde straat. Rachel werd kippenkweker, Jerome trok over de schreve als seizoenarbeider in de bietencampagnes. Later sleutelde hij aan de bromfietsen bij Flandria in Zedelgem. Hij was ook een verwoed duivenmelker. Jerome was ook politiek actief en kwam voor de toenmalige SP op bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het koppel kreeg drie kinderen: Agnes (+) die getrouwd was met Robert Ghesquière, Julien die getrouwd is met Christel Vanbrabandt en Paula. De kleinkinderen zijn Carine, Dorine, Marnick, Ulrich, Frederik, Jordy en Leslie en de achterkleinkinderen Shauni, Jeroen, Jonas, Joeri (+), Deborah, Baptist, Bastien, Isabo, Sienna en Cis. Er zijn ook al zes achterachterkleinkinderen.

Liefde voor breien

Mememoetje Rachel, zoals ze door haar familie genoemd wordt, was een echte breifreak. Bergen sokken en truien gingen over haar breinaalden.

Een bezoek van de familie geeft haar nog altijd een warm gevoel. Vroeger gingen Jerome en Rachel vaak op reis met de socialistische vakantieorganisatie. Een weekje aan zee in het vakantiehuis Floreal versmaadde ze ook niet, het familiebezoek in Canada evenmin. Ze was dolgelukkig dat ze kaap van honderd mocht overschrijden en vooral dat ze mee aan de feesttafel zat. (RB)