Rachel Dekerte is de oudste inwoonster van Wervik

In woonzorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat in Wervik werd Rachel Dekerte 103 jaar. Ze werd in aanwezigheid van haar familie gehuldigd door burgemeester Youro Casier (Vooruit), schepen Yves Obin en voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik. Rachel is de oudste inwoner van de Tabaksstad.

Rachel woonde destijds jarenlang in het begin van de Ijzerwegstraat. Ze baatte café ’t Park in de Kruisekestraat uit. Rachel huwde in 1941 met Albert Decroix. Haar dochter Lauretta baatte destijds in de Zuidlaan een kapsalon uit en coiffeert in Het Pardoen nog steeds bewoners

Rachel werd in 1958 vroeg weduwe en trad drie jaar later met Karel Naeyaert een tweede keer in het huwelijk. Haar tweede echtgenoot overleed in 1975. Haar kleindochter Nancy is overleden. Zij was gehuwd met Martin Vantomme. Achterkleinzoon Funk Vantomme baat De Fietsplekke in de Robert Klingstraat uit. De eeuwelinge heeft ook twee achterachterkleindochters.

Rachel Dekerte woont in Het Pardoen sinds 8 maart 2012. Ze genoot ten volle van haar verjaardagstaart. “Zoals steeds”, zegt directeur Rik Leroy. “Ze is en blijft een kranige dame, dank zij de goede zorgen van onze medewerkers.”