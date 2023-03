Rachel Carette wordt op 17 maart 100 jaar oud: “Mijn geheim? Niet doodgaan”

Rachel Carette mag op 17 maart 100 kaarsjes uitblazen in WZC Ceres, waar ze al tien jaar verblijft. Maar de jaren lijken geen vat te hebben op haar eeuwig positivisme en haar gevoel voor humor. “Je kan maar beter lachen dan wenen”, zegt de honderdjarige.

Rachel Carette werd op 17 maart 1923 geboren in Lauwe. Ze groeide op langs de treinroute in een gezin met drie kinderen. “Moeder was huisvrouw en vader was piosser bij de spoorwegen. Zelf was ik graag kleuterleidster geworden, maar vanaf mijn veertiende moest ik gaan werken. Ik werkte 41 jaar lang als confectiewerkster.”

Rachel huwde met Remi Snauwaert en ging wonen op de Lauwberg in de Preshoekstraat. Dochter Mireille (73) woont al 53 jaar in Duitsland. Daar wonen ook Rachels twee kleinzonen en twee achterkleinkinderen.

“In het woon-zorgcentrum deed ik 40 jaar lang vrijwilligerswerk voor de bewoners. Tot mijn 95ste naaide ik knopen aan en kortte broeken in en paste rokken aan. Tot ik geopereerd werd aan een tumor in mijn neus, dan was het gedaan.”

Anekdotes, moppen, raadseltjes, een kwinkslag hier, een kwinkslag daar…: na 100 jaar is Rachel nog altijd jong en opgewekt van geest. Het levensplezier straalt af van haar gezicht. “Ik ben al heel mijn leven een poejas”, lacht ze. “Ik ben averechts geboren en ik zal averechts blijven. Ik hang graag de grapjas uit en ik kan toten trekken. Ik speelde vroeger toneel bij de Christelijke werkersbond. Het publiek begon al direct te lachen als ze me met mijn zot aangezicht op de scène zagen komen.”

“Hier in het rusthuis kent iedereen me. Als ik ’s avonds in bed gestopt word, luisteren de personeelsleden maar al te graag naar mijn vertellingskes. Ik los nog steeds kruiswoordraadsels op, speel Scrabble en kaart graag. Ik speel ook nog altijd petanque: ik kan de ballen er even goed naast gooien als de anderen.”

Rauwe karnemelk

Tot slot volgt nog de vraag van 1 miljoen: wat moet een mens in godsnaam doen om 100 jaar oud te worden? Haar antwoord volgt ogenblikkelijk: “Het geheim van een lang leven is niet doodgaan! En ik drink veel rauwe karnemelk, dat zuivert de nieren.” (Carlos Berghman)