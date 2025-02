Rachel blaast honderd kaarsjes uit: “Positief zijn en bewegen”

Op zondag 23 februari vierde Rachel Dumoulin haar honderdste verjaardag. Die mijlpaal in haar leven werd op passende wijze gevierd in het bijzijn van haar familie.

In de voorbije honderd jaar heeft Rachel heel wat meegemaakt, een gezin opgebouwd en een leven vol warmte en liefde geleid. Ze werd geboren op 23 februari 1925 als vijfde in een gezin van negen kinderen. Haar vader werkte in een ververij. Al op jonge leeftijd leerde ze hard werken, wat ze later verder zette toen ze in de fabriek aan de slag ging als bobijnster. Haar werk bestond uit garen op bobijnen te draaien. Ze huwde met André Debouver, die werkte als asfalteerder. Al op jonge leeftijd werd hij ziek, maar Rachel was een sterke vrouw en stond aan zijn zijde. Haar echtgenoot overleed in 2004. Op 39-jarige leeftijd schonk ze het leven aan hun zoon Serge, nadat ze al een kindje van drie maanden oud was verloren en verschillende miskramen had doorstaan.

Zoon Serge is gehuwd met Veronique Demyttenaere en woont in Beselare. De eeuwelinge is de trotse oma van Reinhart, Eva en Ewout en overgrootmoeder van Renée, Lucien, Andries en Léanne. In 1991 nam Rachel haar intrek in de serviceflats De Gezelle. Zo woonde ze dichter bij haar kinderen en kleinkinderen. Na een val en revalidatie in het ziekenhuis is ze in 2024 naar het woonzorgcentrum op de Hoge Platse gegaan.

Optimisme

Rachel beschikt nog over een uitstekende gezondheid en is pienter van geest. Tot op hoge leeftijd deed ze nog zelf haar boodschappen. Na haar val is haar mobiliteit wat verminderd. Breien en haken zijn altijd haar hobby geweest en de laatste jaren is ze er opnieuw mee bezig. Wat Rachel uniek maakt is haar optimisme, ze staat erg positief in het leven. Humor en positiviteit zijn volgens haar de sleutel voor een gelukkig leven en dat straalt ze uit. Nooit is de glimlacht van haar gezicht. Daarbij zweert ze ook bij veel bewegen. Toen het nog kon maakte ze graag wandelingen die soms tot meer dan vier uur uitliepen. Voor haar was bewegen zowel lichamelijke als mentale ontspanning.

“Ze is ook een fantastische moeder”, zegt zoon Serge trots. “Zorgzaam, betrokken en optimistisch. Beter kon ik me niet wensen, ik heb een formidabele jeugd gehad.” Rachel had het op haar feest duidelijk naar haar zin, tussen haar familie, waar ze trots op is. Ze ontving met de glimlach de felicitaties van de burgemeester en schepenen. Haar aanstekelijke vrolijkheid is een bron voor inspiratie voor iedereen die haar kent.