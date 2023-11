Raakvlak ontdekt zeldzame ondiepe veldsteenlagen in natuurpark Foreest

Archeologen van Raakvlak hebben zeldzame ondiepe veldsteenlagen in natuurpark Foreest in Sint-Andries aangetroffen. Het gaat om een geologische ontdekking: veldsteen uit het Eoceen, een nat en warm tijdperk van 56,0 tot 33,9 miljoen jaar geleden.

Begin dit jaar maakte Stad Brugge een natuurbeheerplan op voor stadsdomein Foreest, gelegen aan de Doornstraat in Sint-Andries. Dit domein vormt een onderdeel van de groene cluster in Sint-Andries en Sint-Michiels die zo’n 394 hectare groot is.

Daarbij is niet alleen gedacht aan ecologische en landschappelijke waarden, maar ook aan recreatie. De Stad vormt de akker om tot heischraal grasland met fruitbomen, houten brugjes en een wandellus. Op deze manier garandeert Brugge het herstel van natuur én kunnen bezoekers van deze nieuwe, groene natuurparkplaats genieten.

Proefsleuven

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock gaan naar goed Brugs gebruik de archeologen van Raakvlak altijd een kijkje nemen op plekken waar gewerkt wordt, die ook onder de grond interessant zouden kunnen zijn: “Tijdens het graven van proefsleuven in de Doornstraat, kwamen echter maar weinig archeologische sporen naar boven. Wel opvallend waren de geologische ontdekkingen: dit is één van de weinige plaatsen waar veldsteen uit het Eoceen, een nat en warm tijdperk van 56,0 tot 33,9 miljoen jaar geleden, ondiep voorkomt.”

“Handig om weten, want veldsteen werd door de Bruggelingen indertijd gebruikt als bouwmateriaal. Zo kwamen bij de recente opgravingen aan de Eekhoutpoort resten van muren uit veldsteen aan de oppervlakte, die vermoedelijk deel uitmaakten van de kapel die in de twaalfde eeuw daar opgetrokken werd”, aldus Nico Blontrock.

Nu het onderzoek door Raakvlak afgerond is, kan begonnen worden met de aanleg van dit natuurpark. Meer info daarover vind je op https://www.brugge.be/natuurbeheerplan-voor-stadsdomein-foreest-voorgesteld