Raadslid schenkt schilderij aan gemeente Heuvelland

Bij het opruimen van de inboedel van een overleden familielid viel het oog van raadslid Ivo Fonteyne op een schilderij. Het bleek om een werk van Netty de Montalembert d’Essé (1892-1993), de kasteelvrouw van de Warande, te gaan. Het werk krijgt nu een plaats in een van de gangen van het kasteel.

“Toen ik de details bekeek, zag ik de naam van Netty de Montalembert d’Essé (1892-1993) staan”, vertelt Ivo Fonteyne. “Zij was de kasteelvrouw van de Warande; het huidige gemeentehuis. Vandaar ook de schenking van dit schilderij aan de gemeente Heuvelland.”

Het werk van Netty krijgt een plaats in het kasteel, meer bepaald op de gang die naar de ovale kamer leidt.

“Dit zou volgens overlevering het schildersatelier van de kasteelvrouw geweest zijn. Ze schilderde naast religieuze onderwerpen vooral vogels, net zoals op het schilderij dat ik vond aan de muur van mijn overleden familielid. Ze schilderde vogels zoals zij die in haar gedachten voorbij zag vliegen. Dit maakt het schilderij natuurlijk zeer bijzonder.”

Netty de Montalembert d’Essé was de echtgenote van Jacques Bruneel de la Warande. In 1925 bouwde hij een imposant kasteel in vervanging van het door de oorlog vernielde kasteel. Het echtpaar bewoonde het tot aan de dood van Jacques Bruneel in 1964.

Het werd in 1979 aangekocht door de fusiegemeente Heuvelland en als gemeentehuis ingericht. In 2012 werd er een tentoonstelling in georganiseerd, gewijd aan Jacques en Marie-Antoinette (’Netty’) Bruneel, op basis van archiefstukken en schilderijen die de gemeente aankocht.

Chocoladerepen

Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem heeft het echtpaar nog gekend.

“Als kind verbleef ik vaak in het kasteel van mijn grootoom Jacques. Mijn groottante Netty noemde me le plus grand voyou, oftewel schurk van Kemmel, en dat was omdat ik wel eens vrienden uitnodigde om in de vijver aan het domein te gaan zwemmen. Elke keer opnieuw tijdens mijn bezoek smulde ik er ook van de chocoladerepen. Double lait, dat weet ik nog goed. Ik dacht dat mijn groottante niet op de hoogte was van mijn stiekeme gesnoep. Maar de voorraad werd telkens weer aangevuld. Ze moet het dus geweten hebben.”