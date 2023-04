Raadslid Sandrine De Crom wil Ninja Warriors op het strand van Zeebrugge

Wat doet de stad Brugge om haar inwoners aan te zetten tot meer sporten in de buitenlucht? Die vraag stelde raadslid Sandrine De Crom (Open VLD) openlijk tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

“Bewegen is o zo belangrijk, niet enkel voor je lichamelijk welzijn en je fitheid, maar ook voor je mentale gezondheid. Zo zou drie keer per week een half uur wandelen even doeltreffend zijn tegen depressies als antidepressiva, maar dan zonder de bijwerkingen. Bovendien zorgt het voor een actief brein, want bewegen stimuleert je hersenen en gaat zelfs Alzheimer tegen”, stelt Sandrine De Crom (Open VLD).

Niet duur

“Laat ons daarom de Bruggelingen motiveren om te sporten. Door hen te informeren over de talloze voordelen en dit via verschillende kanalen. Maar daarnaast is het aan het stadsbestuur om (gratis) sporten te faciliteren, door het onderhouden van de mooie looproute langs de vesten, maar ook door het installeren van duurzame toestellen voor outdoor fitness en street workouts.”

“Zo hoeft sporten niet duur te zijn: een paar sportschoenen en je kan rond Brugge lopen of wandelen en wat oefeningen doen op de outdoor fitnesstoestellen”, aldus het gemeenteraadslid.

Ninja Warriors

Sandrine De Crom pleitte ook voor meerdere fitnessrekken en een monkeybar op het strand van Zeebrugge: “Kent u Ninja Warriors, schepen? Mijn kinderen en ik zijn daar dol op. We zouden er zelfs een heel parcours voor Ninja Warriors kunnen installeren, wat opnieuw als aantrekkingspool voor sporters, scholen en jongerenkampen zou kunnen dienen. Er zijn verschillende fitnessen die al obstacle gym, Ninja Warrior Gym, aanbieden. Ze bieden zelfs zomerkampjes aan voor tieners.”

Sportschepen Franky Demon (CD&V) reageerde: “Er is al op een tiental plaatsen fitness infrastructuur in Brugge. We willen die integreren in een interactieve sport- en beweegkaart, zodat de Bruggelingen geleid worden naar de juiste locaties. Voor Zeebrugge vraag ik de sportdienst om dit leuke voorstel te onderzoeken. We hebben een mobiele outdoor fitness, misschien kan die tijdelijk in Zeebrugge geplaatst worden.”