Raadslid Sam Dewulf worstelt met tal van vragen rond verwelkoming nieuwe inwoners

Dat de coronamaatregelen zowat iedereen en alles aan banden heeft gelegd hoeft nauwelijks nog gezegd. Maar tijdens de vragenronde tijdens de vorige gemeenteraad, stelde raadslid Sam Dewulf (CD&V) toch enkele vragen aan burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) omtrent de verwelkoming van nieuwe inwoners in de gemeente.

Daarbij verwees raadslid Sam Dewulf naar de beleidsnota waarin onder andere staat dat nieuwe inwoners tweemaal per jaar door het college worden ontvangen en de gemeente dan aan hen wordt voorgesteld. “Ik weet niet wat daar gezegd wordt, wat logisch is als je hier al altijd woont, maar op zich natuurlijk wel een goed initiatief. Maar wat in coronatijden als 2020 en 2021? Ik kan mij voorstellen dat dit dan heel moeilijk realiseerbaar is. Mijn vragen aan u in die context zijn: 1. Kunt u wat uitleg geven over wat er zoal gezegd wordt op zo’n ontvangst? 2. Wat was, wat is, het alternatief in coronatijden geweest? Was er een digitale meeting? Een ontvangst op afstand, buiten? Ging het door in de zomer, waar meer kon? Zo nee, wanneer bent u van plan deze ontvangst opnieuw te organiseren”, vuurde Sam zijn vragen af. “En kunt u zeggen hoeveel nieuwe inwoners er bijkwamen in 2019, 2020 en 2021 en hoeveel mensen daarvan effectief naar zo’n ontvangst komen?”

Rol voor communicatiemedewerker

“Na het uitstellen in 2020 en 2021 werd in november 2021 een bijeenkomst gehouden in de Balluchon”, antwoordde burgemeester Patrick Lansens (Vooruit). “Er waren dan zo’n 60 nieuwe inwoners aanwezig. Die krijgen een powerpoint te zien waarin een aantal zaken worden uitgelegd zoals: waar zijn de glasbollen, de diensten van de gemeente, het sociaal huis, enz. Daarna is er mogelijkheid tot het stellen van vragen en krijgen ze in een gemoedelijke sfeer, ook een glaasje aangeboden.”

Op de vraag hoeveel nieuwe inwoners er de laatste drie jaren zijn bijgekomen, kon de Koekelaarse burgervader niet meteen antwoorden, maar beloofde het raadslid dat op te zoeken en schriftelijk te antwoorden. “De ervaring leert dat wanneer er een 90-tal mensen worden aangeschreven, ongeveer 20 mensen aanwezig zijn”, gaf burgemeester Lansens het raadslid nog mee.

“Goed dat er in november opnieuw werd samengekomen. Bent u tevreden met deze opkomst, zo’n 20%? Misschien is het niet slecht om deze ontvangst te evalueren en eventueel bij te schaven, waarbij misschien een rol ligt voor de recent aangeworven communicatiemedewerker”, repliceerde raadslid Dewulf tot slot. Wordt beslist vervolgd. (EVH)