Raad voor vergunningsbetwistingen schorst kapvergunning voor esdoorn bij bottelarij De Halve Maan in Brugge

Bruggeling Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur boekt opnieuw een succes: de Raad voor Vergunningsbetwistingen ging in op zijn verzoek om de kapvergunning voor een 65 jaar oude esdoorn nabij de nieuwe bottelarij van de Brugse brouwerij De Halve Maan te schorsen.

Na veel heisa en publieke verontwaardiging had brouwerij De Halve Maan al eerder gecommuniceerd dat het de boom – die plaats zou moeten ruimen voor het plaatsen van een oude brouwketel als eyecatcher, dan toch niet zou kappen.

Twee jaar geldig

Maar die aankondiging kon Ivan De Clerck en zijn vzw Bescherm Bomen en Natuur niet geruststellen. “Zo lang de kapvergunning, die twee jaar geldig is, niet formeel geweigerd of geschorst wordt, bestaat het risico dat de boom alsnog gekapt wordt”, liet Ivan De Clerck ons eerder al weten.

De Clerck ging eerder al bij de bestendige deputatie van de provincie in beroep tegen de door Stad Brugge toegekende kapvergunning maar ving daar bot. De deputatie oordeelde, tegen het advies van de eigen omgevingsambtenaar in, dat de kapvergunning kon behouden worden.

Belangrijke natuurwaarde

Het is dus tegen deze laatste beslissing dat De Clerck beroep aantekende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En dit beroepsorgaan volgde hem dus wél. “Na het persbericht van de brouwerij waarbij gesteld werd dat de boom niet zou gekapt worden, vroegen wij van de zaakvoerder een schriftelijk en ondertekende garantie dat de boom daadwerkelijk niet zou gekapt worden”, zegt Ivan De Clerck.

“Maar de brouwerij weigerde dit. Het is daarom dat we dus beroep aantekenden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die nu gelukkig onze visie, dat de boom een belangrijke natuurwaarde in de omgeving heeft, gevolgd is.”

Onvoldoende gemotiveerd

In het arrest van de Raad wordt gesteld dat de deputatie van de provincie in haar beslissing onvoldoende motiveert waarom ze afwijkt van het advies van de omgevingsambtenaar.

Bij de brouwerij liet men eerder al weten niet meer verder te willen communiceren over deze kwestie.