Raad van State vernietigt Oostends reglement om overlast door voertuigen op twee wielen aan te pakken

De Raad van State vernietigde een besluit van de Oostendse gemeenteraad dat overlast door ‘alles dat op wieltjes rijdt’, onder meer skaters, op het volledige grondgebied van de stad aan banden legt. Vooruit was fel tegen dat reglement gekant en diende ook een verzoekschrift in bij de Raad van State. De partij krijgt nu gelijk. “We zullen de verordening aanpassen”, reageert burgemeester Bart Tommelein.

In november 2019 keurde de Oostendse gemeenteraad een reglement goed om overlast veroorzaakt door allerhande vervoermiddelen op twee wielen aan banden te leggen. Het gaat onder meer om rolschaatsen, skeelers, skateboards en bmx-fietsen. Het reglement kwam er na klachten over geluidsoverlast door skaters aan het Kursaal, maar gold voor het hele grondgebied. Je kan een boete krijgen van maximum 250 euro als je overlast veroorzaakt, de veiligheid van anderen in het gedrang brengt, de vlotte doorgang belemmert of schade berokkent aan straatmeubilair, monumenten… De vervoersmiddelen kunnen ook in beslag worden genomen.

Vooruit Oostende reageerde fel tegen het reglement. “Het betekende dat er onder andere niet meer mocht geskate worden op alle pleinen in Oostende. Een dergelijke ongemotiveerde, algemene maatregel kan alleen maar leiden tot willekeur. Bovendien druist ze in tegen het Gemeentedecreet”, aldus fractieleider John Crombez. “We gaven op de gemeenteraad aan dat een dergelijke beslissing wettelijk niet kan, stemden ook tegen toen én ik diende een verzoekschrift in bij de Raad van State om de beslissing nietig te laten verklaren. Dat is wat de Raad van State nu deed.”

“Onvoldoende voorzienbaar”

De Raad van State oordeelde dat er een schending was van het wettigheids- en rechtszekerheidsbeginsel in strafzaken omdat de strafbepaling in het reglement niet voldoende precies en niet voldoende voorzienbaar is. “Er zijn meerdere redenen om deze beslissing aan te klagen, maar bovenal: deze algemene maatregel zorgde er voor dat de jeugd (en bij uitbreiding iedereen die “op wieltjes rijdt”) niet meer kon inschatten wat mag en niet mag op het openbaar domein. De politie van Oostende was dezelfde mening toegedaan. Zij schreven in een advies aan de gemeenteraad om de maatregel te beperken tot de locatie van het Kursaal Oostende. Desondanks dreef de burgemeester zijn wil door. Onvoorstelbaar dat nota bene een liberale burgemeester de vrijheid van de Oostendse jongeren op onwettige wijze wil beperken. Het is goed dat de Raad van State dit willekeurig verbod vernietigde. Dit is een goeie zaak voor Oostende”, aldus een tevreden John Crombez.

Tommelein: “Beperken tot Kursaalomgeving”

“We hebben altijd gezegd dat we de uitspraak gingen afwachten en de verordening eventueel aanpassen”, reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Dat zal nu ook gebeuren. In afwachting van deze uitspraak hebben we nooit plaatsen buiten de Kursaalomgeving aangeduid waar skaten op monumenten verboden was. Het enige wat we nu gaan doen, is de verordening beperken tot de luifel aan het Kursaal. En als er zich nieuwe problemen voordoen, passen we de verordening aan via de gemeenteraad.”