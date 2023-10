Raad van Sportambassadeurs wil Torhouts nieuw zwembad snel in gebruik:“Afbraak van oude tribune sportstadion”

Als het van de Raad van Sportambassadeurs afhangt, moet het geplande nieuwe stedelijke zwembad in Torhout niet alleen in de volgende politieke legislatuur gebouwd worden, maar ook al meteen in gebruik genomen zijn. “Want de nood aan zwemwater is heel hoog”, zegt voorzitter Patrick Bostoen. “Dit zowel voor de plaatselijke zwemclub als voor de scholen.”

In principe zal het nieuwe zwembad op het domein van de voormalige meubelfabriek Thor aan de Industrielaan gebouwd worden, al is dat volgens Patrick nog niet voor de volle 100 procent een uitgemaakte zaak. “Er bestaat ook een denkpiste om het te bouwen net naast zaal De Mast, zodat er op de site Thor meer ruimte zou ontstaan voor andere zaken”, zegt hij.

“Het is natuurlijk niet aan ons, maar aan het stadsbestuur om ter zake knopen door te hakken. Maar zeker is dat er haast gemaakt dient te worden met dit dossier. Kinderen moeten absoluut de kans krijgen om in eigentijdse omstandigheden te leren zwemmen. Torhout heeft op dat vlak als onderwijsstad een voorbeeldfunctie te vervullen. De politici dienen dit als een topprioriteit te zien. Al zal er een serieus kostenplaatje aan vastzitten.”

Nieuwe nota schrijven

Blij is Patrick alvast dat de Raad van Sportambassadeurs als onderdeel van de stedelijke sportraad mee aan de kar heeft kunnen duwen om de stedelijke atletiekbaan te renoveren. “Net nu was er de grote opportuniteit om daarvoor 60% subsidies van Vlaanderen te krijgen”, zegt hij.

“Dit mochten we niet door onze vingers laten glippen. De heraanleg van de atletiekbaan zal om en bij de 750.000 euro kosten en daarvan wordt er dus 450.000 euro gesubsidieerd. Er wordt begin maart met de werkzaamheden gestart en die zouden tegen de zomer klaar moeten zijn. Hopelijk zullen Houtland Atletiekclub en de vele joggers en hardlopers er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Ook dit project is trouwens belangrijk voor de scholen.”

Patrick is nuchter genoeg om te beseffen dat na de renovatie van de atletiekbaan en met het vooruitzicht van een nieuw zwembad er op korte termijn geen gigantische bedragen meer door de stad in de sport geïnvesteerd zullen worden. Al is hij met de Raad van Sportambassadeurs al een nieuwe nota aan het schrijven in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Plannen koesteren

“We blijven concrete plannen koesteren”, zegt hij. “De afbraak van de oude tribune op het sportstadion Benny Vansteelant is al een paar jaar uitgesteld, maar het moet er straks van komen. De vrijgemaakte ruimte kan nuttig voor de sport gebruikt worden. Wat trouwens als de brandweer op termijn effectief naar de Noordlaan verhuist? Dan zal ook de oude brandweerkazerne een nieuwe invulling moeten krijgen. En wat zal er op de site van het oude zwembad gebeuren zodra het nieuwe geopend is? We hopen met de sport ons stukje van de koek te kunnen inpalmen.”