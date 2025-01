Raad van Bestuur SW+ buigt zich over problemen in de Venning: “Individuele schade melden en dossier verder aanpakken”

De Raad van Bestuur van woonmaatschappij SW+ boog zich dinsdag over de problemen die zich in de kerstperiode voordeden – en erna bij sommigen ook nog – in de buurt Venning. De Raad bevestigde de manier waarop het dossier nu verder wordt aangepakt, roept bewoners op om eventuele individueel geleden schade te signaleren en ondersteunt periodiek overleg met de buurt, in samenspraak met de buurtwerker.