Raad mee naar invulling van nieuw pand in Shopping Feest- en Cultuurpaleis in Oostende en win 250 euro

Begin mei werd er een galerijmuur aan een pand in het Shopping Feest- en Cultuurpaleis geplaatst en verschenen er affiches bij lokale handelszaken in het centrum van Oostende. Het betreft een project van het Economisch Huis Oostende van het Shopping Feest- en Cultuurpaleis. De bedoeling is dat mensen ‘vissen’ wat er in dit pand te vinden zal zijn. De hoofdprijs is een #ikkoopinoostende-cheque ter waarde van 250 euro.

Tegen de zomer gaat er een nieuw pand open in het Shopping Feest- en Cultuurpaleis. Het moet een plek worden waar zowel ondernemers als shoppers terecht zullen kunnen. Wat de invulling juist wordt, blijft nog even geheim. Met een wedstrijd wil het Economisch Huis Oostende mensen doen raden wat de functionaliteiten van dit pand zullen zijn. De bestickering aan de ramen en de werken op de muur aan het pand zijn tips die je daarbij kunnen helpen.

Filip Roelandt, directeur van het Economisch Huis Oostende: “Dit project wordt opgezet ter ondersteuning van ondernemend Oostende en zet in op het shopping- en belevingverhaal in de Stad aan Zee. Wie benieuwd is kan een kijkje gaan nemen in het Shopping Feest- en Cultuurpaleis. Aan de hand van de werken aan de wand van het pand kan naar de invulling geraden worden.”

Affiches bij lokale handelaars

Het project werd met enthousiasme onthaald door de lokale handelaars op de algemene vergadering ven het centrummanagement. Ze werken er dan ook graag aan mee. Bij meer dan 50 handelszaken in het centrum van de stad zie je sinds begin mei een affiche hangen. Bij hen kan je een formulier ophalen om deel te nemen aan de wedstrijd. Ook kinderen kunnen er een kleurplaat verkrijgen en er een James cadeaupakket mee winnen.

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn: “We betrekken de lokale handelaars graag bij dit project. Het wordt een pand waar zij namelijk ook terecht zullen kunnen, maar de wedstrijd zorgt daarnaast ook voor extra visibiliteit en potentiële kopers voor de ondernemers.”