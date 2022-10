Quizploeg Samangi Superstars herdenkt overleden teamgenoot

Na twee coronajaren en een afgelaste editie knoopt het quizteam Samangi Superstars weer aan met de traditie van de Quiz & Flupke-quiz, de Memorial Wim Van Thomme. De derde editie heeft plaats op zaterdag 26 november om 19.30 uur in GO! Eureka aan de Rijselstraat. Er zijn al bijna 50 ploegen ingeschreven, maar er is nog plaats voor 25 extra.

De ploeg Samangi Superstars bestaat uit Niek Van Thomme, Rik Van de Vannet, Bart Ameel, Jacinto Jaques, Stijn Eeckloo en zijn vader Antoon Eeckloo. De betreurde Wim Van Thomme, die om het leven kwam bij een val met de fiets, was de broer van Niek en de schoonbroer van Rik. Plus: een van de schragende krachten van het team, dat toen nog Quiz & Flupke heette.

Noodlottige fietsval

De zaal op de Eureka-campus gaat open om 18.45 uur. Er wordt een opvolger gezocht voor Vier zonder Stuurman, het sterke team dat de eerste twee edities van de quiz in 2018 en 2019 won. De vragen zijn zo uitgedokterd dat ze zowel voor de occasionele quizzers als voor de doorwinterde ploegen spelplezier zullen bieden. “Dit jaar besteden we er specifieke aandacht aan om de quiz voor gelegenheidsteams toegankelijker te maken”, belooft Stijn Eeckloo van de Samangi Superstars.

“Deelnemen kan met een ploeg van maximum vier personen door een mail te sturen naar quizenflupke@gmail.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. De opbrengst gaat zoals de vorige keren integraal naar het goede doel. Dit jaar kozen we voor de vzw Missing You, een vereniging die kinderen, jongeren en jongvolwassenen ondersteunt bij de verwerking van het verlies van een goede vriend of familielid.”

“Winst gaat integraal naar Missing You”

De zes quizmaten hebben zelf ondervonden hoe zwaar zo’n verlies aankomt. Op 17 maart 2018 was Wim Van Thomme ’s avonds laat na een quiz op de wijk Driekoningen op de terugweg naar huis in de Moertjes, toen hij ter hoogte van het domein De Warande met dodelijke afloop ten val kwam. Familie en vrienden, in het bijzonder zijn vrouw en twee kinderen, werden in diep verdriet gestort. Wim was maar 53.

Ook zijn quizteam Quiz & Flupke was totaal van de kaart. Er werd beslist om een andere naam voor de ploeg te kiezen en, na ruggespraak met de familie, om jaarlijks een quiz te organiseren ter ere van Wim en dit wél nog onder de naam Quiz & Flupke.

Apen en Sonic Youth

Waarom dan de Samangi Superstars? Omdat die naam aan Wim herinnert. Ooit moest de ploeg in een quiz een Indonesische apensoort vinden. De tip luidde: de Vlaamse zanger Stan Van Samang plus de letter i. En dus beweerde Wim dat de apensoort Samangi heette. Schoonbroer Rik dacht daarentegen aan Siamang. Er ontstond een hilarische discussie binnen het team over typische Indonesische klanken en uiteindelijk bleek Wim het niet bij het rechte eind te hebben. De apen heten Siamang. Maar nadien werd daar nog vaak om gelachen. Het tweede deel, Superstars, verwijst naar het liedje Superstar van Sonic Youth. Dat was zo’n beetje de favoriete band van Wim. Hij was verliefd op die muziek.

(JS)