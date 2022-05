Quiz – Hoe goed ken jij Spiere-Helkijn?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het reilen en zeilen in Spiere-Helkijn? Uiteraard weet je dat Dirk Walraet al meer dan 30 jaar burgemeester is, maar ken je ook nog zijn voorganger? Of weet je wie de cafetaria in de sporthal tegenwoordig uitbaat, of hoeveelste Fanny Lecluyse werd op de Olympische Spelen in 2021? Waag je kans in deze gemeentequiz. Succes.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz