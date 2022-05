In 2025 houdt de zelfstandige gemeente Ruiselede op te bestaan. Ongetwijfeld weet je met welke gemeente Ruiselede gaat fuseren? En weet je ook hoe Ruiselede in een ver verleden heette? Test nu je kennis van Ruiselede in deze gemeentequiz. Veel succes.

