Quiz – Hoe goed ken jij Oostende?

Ben jij een echte ‘Ostendenoare’? Heb je ook zo genoten van het laatste album van Arno? Ben je een vaste klant op de Paulusfeesten? Ken je de werken van The Crystal Ship of weet je wanneer ‘‘t Veegee’ en ‘den As’ fuseerden? Waag dan je kans in deze Oostendse gemeentequiz. Succes!

