Quiz – Hoe goed ken jij Moorslede?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het reilen en zeilen in Moorslede? Weet je waar de naam vandaan komt? Of welke renner wereldkampioen werd in Moorslede in 1950? En de hangbrug in Dadipark herinner je je allicht ook nog wel? Speel dan mee met de gemeentequiz van Moorslede. Succes.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz