Heeft Lendelede geen geheimen voor jou? Ben je op de hoogte van het reilen en zeilen in de politiek? Volg je Alec Segaert op de voet of ben je goed thuis in de parochies? Waag dan je kans in deze Lendeleedse gemeentequiz. Veel succes!

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz