Hoe goed ken jij Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen? Heb je in 1989 de potvis nog weten aanspoelen? Ben je ook zo trots op de traditie van de paardenvissers? Weet je hoe hoog de Hoge Blekker is? Waag dan je kans in deze gemeentequiz. Veel succes!

